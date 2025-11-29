El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que este sábado 29 de noviembre algunas regiones del país mantendrán temperaturas realmente frías, que podría alcanzar hasta los 10 °C.

Para hoy, la masa de aire polar que impulsó al frente frío núm. 16 modificará gradualmente sus características térmicas; sin embargo, mantendrá ambiente muy frío a gélido con posibles heladas al amanecer en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central .

Asimismo, se prevé viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo al final del día.

Canales de baja presión sobre el centro y sureste de México, en interacción con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, la aproximación e ingreso del nuevo frente frío (núm. 17) sobre el norte y noreste del país, y su interacción con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, originará lluvias aisladas y vientos fuertes en zonas de Coahuila y Nuevo León, así como la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 29 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para el domingo

El nuevo frente frío (núm. 17) ingresará y recorrerá el norte y noreste del territorio nacional , interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí .

La masa de aire polar que originará al frente originará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte de México , así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas.

Pronóstico para el lunes

El frente frío (núm. 17) se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país ; continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el golfo de México y en altura con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias con intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.

De igual forma, se pronostica viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa norte de Tamaulipas.

El ambiente será frío a muy frío en el norte del país . Estas condiciones podrían reforzarse, a partir de este día, por el establecimiento de un río atmosférico que cruzará desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA