Un sábado fresco se espera para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), conforme al pronóstico elaborado. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, apuntó en su pronóstico para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla en zonas costeras de Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde . La temperatura máxima esperada oscilará entre los 26 - 27 °C, mientras que la mínima entre 11 - 12 °C.

Clima en Guadalajara

Sábado 27 – 9 °C Domingo 27 – 10 °C Lunes 26 – 10 °C

Este sábado espera la temperatura más fría del fin de semana. A partir de mañana, tendrá un ligero aumento .

Clima nacional para este sábado

La masa de aire frío que impulsa al sistema frontal No. 16 por el oriente del país se mantiene posicionada aunque debilitada en el Golfo de México y mantendrá el descenso de temperaturas en el norte, noreste, altiplano y centro del país. Así como lluvias fuertes en el oriente, dispersas en el noreste, centro y sur de México. Rachas de viento fuerte sobre el litoral del golfo de México, centro, occidente y golfo e Istmo de Tehuantepec.

Jalisco, soleado y con nubes dispersas y altas, mayor cobertura de nubes por la tarde. Ambiente cálido en horas diurnas. Rachas de viento fuertes en Altos de Jalisco.

ESPECIAL / IAM

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

