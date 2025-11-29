Oficiales de la Policía Metropolitana (Metropol) aseguraron cerca de 30 kilos de marihuana en un terreno abandonado en calles de la colonia Jardines del Vergel, en Zapopan.

Durante su patrullaje de rutina, los policías recibieron un reporte sobre supuesta actividad inusual en un predio baldío, ubicado entre las calles Jardines del Vergel y Jardín del Ébano Oriente.

Al llegar, localizaron una bolsa negra que contenía 15 envoltorios transparentes con marihuana, de un peso aproximado de 15 kilos. Tras entrevistarse con los vecinos de la zona, estos refirieron haber visto a dos hombres que llegaron al terreno a bordo de una camioneta, dejaron la bolsa en el lugar y se retiraron del mismo.

Un agente del Ministerio Público federal se hizo cargo del aseguramiento y puesta a disposición de la droga a fin de continuar con las respectivas investigaciones y esclarecer los hechos.

Acciones contra el narcomenudeo en Jalisco

En lo que va del año, la Policía de Jalisco ha implementado diversas acciones tanto en el interior del Estado como en el Área Metropolitana de Guadalajara en contra del narcomenudeo y trasiego de drogas. Entre las más recientes, destaca el aseguramiento de cerca de 100 kilos de marihuana, así como de una camioneta robada, en el municipio de Talpa de Allende, el pasado 2 de noviembre.

En este caso, oficiales de la Policía Estatal de Caminos localizaron un vehículo abandonado, que contaba con reporte de robo desde 2018, en el kilómetro 81 de la Carretera a Talpa, a la altura del crucero conocido como La Campana. En la caja de la unidad y en uno de los asientos traseros había dos costales y dos bolsas de plástico que contenían alrededor de 100 kilos de la droga referida. En el lugar no se encontró a ninguna persona que pudiera estar relacionada con la camioneta.

