Hospital Civil de Guadalajara suma su octava donación multiorgánica de este 2026

Este lunes el Hospital Civil de Guadalajara dio a conocer que, gracias al acto generoso y solidario de la familia de un hombre de la cuarta década de edad, quien trascendió, fue posible brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas, logrando que el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" registrara este fin de semana la octava donación multiorgánica del año 2026 en la institución.

Así, como resultado de este noble gesto, fueron procurados ambos riñones, órganos que permitieron beneficiar a dos pacientes en espera de trasplante renal atendidos en esta institución, mejorando significativamente sus perspectivas de salud y calidad de vida, destacó el nosocomio.

"El Hospital Civil de Guadalajara expresa su más profundo agradecimiento y reconocimiento a la familia donadora, que aun en medio del dolor por la pérdida de su ser querido tomó la decisión de decir sí a la donación de órganos y tejidos, convirtiendo su duelo en esperanza para otras personas. Este acto de amor y solidaridad representa la esencia más noble de la cultura de la donación y constituye un invaluable legado de vida", dijo a través de un comunicado.

Homenaje en verde y agradecimiento institucional

En homenaje a esta generosa decisión, el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" se ilumina de color verde, símbolo internacional de la esperanza y de la donación de órganos y tejidos, destacó.

Un esfuerzo médico coordinado

Ante este hecho, la institución reconoció asimismo la labor coordinada y el profesionalismo de los equipos de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, Unidad de Trasplantes, Neurocirugía, Terapia Intensiva, Urgencias Adultos, Enfermería, Quirófanos, Anestesiología, Banco de Sangre, Radiología, así como del personal del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco (CETOT), cuya participación hizo posible concretar este proceso de procuración y trasplante.

"El Hospital Civil de Guadalajara refrenda su compromiso con la promoción de la cultura de la donación altruista de órganos y tejidos, convencido de que cada decisión de donar representa una oportunidad para transformar vidas y brindar esperanza a quienes esperan una segunda oportunidad", finalizó la institución.

Fue el pasado 23 de abril cuando el Hospital Civil de Guadalajara dio a conocer la concreción de su séptima donación multiorgánica, lograda gracias a la familia de un adolescente, que autorizó la donación de órganos de su hijo fallecido, abriendo así una nueva oportunidad de vida a dos pacientes pediátricos con afección renal.

NG