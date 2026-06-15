Lunes, 15 de Junio 2026

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Policía de Tlaquepaque saca de circulación dos armas hechizas usadas para delinquir

Los aseguramientos tuvieron lugar en las colonias Fovissste Miravalle y Nueva Santa María

Por: Rubí Bobadilla

A Efryn

A Efryn "N", de 25 años, y Julio César "N", de 28 años, dos de los detenidos, se les localizó un arma de fabricación ilícita, así como un arma punzocortante. ESPECIAL/Policía de Tlaquepaque

Este lunes 15 de junio de 2026, la Policía de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer dos hechos distintos en los cuales logró decomisar dos armas de fuego hechizas que presuntamente eran usadas para delinquir.

En el primero de los casos, el decomiso se logró como parte de la detención de dos sujetos señalados de intentar asaltar una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Fovissste Miravalle.

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Los hechos ocurrieron cuando personal de Vinculación Ciudadana recibió una alerta al grupo de Whatsapp del programa Línea Segura, informando a los oficiales sobre dos personas que presuntamente intentaban cometer un robo en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Teatro de las Américas, al cruce con Calpulalpan.

Al arribar al lugar, los elementos observaron a dos masculinos que intentaron huir al percatarse de la presencia policial; sin embargo, fueron alcanzados y asegurados metros adelante.

ESPECIAL/Policía de Tlaquepaque 
ESPECIAL/Policía de Tlaquepaque 

Durante una inspección preventiva, a uno de los sujetos le fue localizada un arma de fuego de fabricación ilícita abastecida con un cartucho calibre .22, mientras que al segundo se le aseguró un arma punzocortante tipo cuchillo.

Los sujetos detenidos identificados como Efryn "N", de 25 años, y Julio César "N", de 28 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación legal.

El segundo hecho sucedió en la colonia Nueva Santa María, cuando los elementos realizaban su patrullaje habitual sobre la calle Conrado Antuna, al cruce con Santa Mónica. Ahí los oficiales observaron a un masculino que mostró una actitud evasiva e inusual al percatarse de la presencia policial, por lo cual le dieron alcance y comenzaron una inspección preventiva.

ESPECIAL/Policía de Tlaquepaque 
ESPECIAL/Policía de Tlaquepaque 

Fue entonces cuando los policías le localizaron un arma de fuego de fabricación ilícita, así como dos cartuchos útiles calibre .22, procediendo a su aseguramiento.

Al detenido se le identificó como Juan "N", de 23 años, quien de igual forma fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica. 

JM

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