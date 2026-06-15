Desde Jalisco, Conafor se suma a la justa mundialista con Gol por el Ambiente

Este lunes la Comisión Nacional Forestal (Conafor) , a través de sus oficinas centrales en Zapopan y sus representaciones estatales, anunció su incorporación a la Campaña Gol por el Ambiente , una iniciativa impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La dependencia informó que su participación contempla acciones enfocadas en promover la gestión circular de materiales dentro de sus actividades institucionales, con el objetivo de fortalecer prácticas sostenibles y reducir el impacto ambiental.

Recibe reconocimiento "Mundial Social"

Como parte de su adhesión a la campaña, la Profepa entregó a la Conafor el reconocimiento denominado "Mundial Social" , con el que se destaca su compromiso y participación en proyectos orientados al desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.

La institución explicó que, mediante el proyecto registrado dentro de esta estrategia, impulsará la recuperación de residuos plásticos para fomentar su aprovechamiento responsable y fortalecer la cultura ambiental tanto entre su personal como en las comunidades con las que trabaja.

CONAFOR

Buscarán recuperar 160 kilos de plástico

La Conafor detalló que entre el 9 de junio y el 10 de agosto se realizarán jornadas de acopio y actividades de sensibilización dirigidas a servidores públicos de la institución.

La meta establecida es recuperar al menos 160 kilogramos de plásticos usados en oficinas centrales y representaciones estatales, materiales que posteriormente serán reincorporados a nuevos ciclos productivos bajo esquemas de economía circular.

Mundial 2026 con enfoque sustentable

Según la dependencia, la campaña "Gol por el Ambiente" forma parte de las acciones del programa Mundial Social 2026 y busca incentivar la participación voluntaria de instituciones públicas, empresas, organizaciones civiles y centros educativos en proyectos relacionados con la economía circular y la protección de la biodiversidad.

A través de esta iniciativa se pretende promover la reducción de residuos, el aprovechamiento eficiente de materiales y la conservación de los ecosistemas, generando beneficios ambientales y sociales a largo plazo.

Impulsan reciclaje y conservación ambiental

La estrategia también busca acelerar la transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles mediante el reciclaje y la reutilización de materiales que puedan regresar a procesos productivos, disminuyendo así la presión sobre los recursos naturales.

Finalmente, la Conafor señaló que "Gol por el Ambiente" pretende dejar un legado ambiental como parte de la celebración del Mundial 2026 en México, invitando a distintos sectores de la sociedad a sumarse a acciones de gestión circular y conservación del medio ambiente.

EE