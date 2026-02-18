El pasado 17 de febrero, en Jalisco se registró el primer deceso del 2026 relacionado con el virus del sarampión , enfermedad que mantiene amagada a la República Mexicana desde finales de 2025 y que ya ha cobrado la vida de 31 personas, sin discriminar entre adultos e infantes.

Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el pasado martes, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, compartió datos sobre la tasa de contagios que existe en las distintas entidades de México, donde Jalisco se ubica en el primer lugar nacional, no solo con más casos, sino con más contagios confirmados: 19.65 por cada 100 mil habitantes.

En total, son 11 las entidades consideradas por la Secretaría de Salud (lideradas por Jalisco) como prioritarias para atender el brote de sarampión en México, en donde se estarán reforzando las campañas de vacunación contra la enfermedad.

¿Cómo empieza el sarampión?

Según las páginas de Mayo Clinic y de la Secretaría de Salud, el sarampión es un una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva al hablar, al toser, o el estonudo de una persona infectada.

La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas .

Lee también: Estas son las millonarias pensiones de jubilados de empresas paraestatales de México

Infección e incubación

Durante los primeros 10 a 14 días tras el contagio, el virus del sarampión se propaga por el cuerpo. Durante este período, no se manifiestan síntomas, pues a penas se está alojando en el organismo.

Signos y síntomas

El sarampión generalmente comienza con:

Fiebre

Leve tos continua

Goteo de la nariz

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Dolor de garganta

Esta etapa relativamente leve dura de dos a tres días. NO se presenta sarpullido al inicio .

El sarpullido

Son pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido inicial aparece en el rostro .

Durante los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:

Brazos

Pecho

Espalda

Muslos

Pantorrillas

Pies

Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C .

¿En qué momento México podría controlar el brote de sarampión?

El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo, según confirma Michel Martínez, de la Unidad de Vigilancia Tecsalud. "Debido a la tasa de transmisión es que hoy en día se recomienda lograr una cobertura vacunal arriba del 95 % , lo cual implica todo un reto", dijo.

Otro experto, Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina, aseveró que controlar sarampión en México podría tardar hasta dos años

" Yo calculo que nos puede llevar uno o dos años, si hacemos una campaña intensiva . Volver a instalar tres o cuatro semanas nacionales de vacunación y que el sector educativo verifique que todos los estudiantes de kínder, primaria, secundaria, preparatoria, que tengamos el paquete completo de vacunas", declaró.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF