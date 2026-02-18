Miércoles, 18 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México | Asperger

Asperger en niños: Cómo detectarlo a tiempo según la UNAM

Este 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger; aquí todos los detalles sobre cómo identificarlo

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Los niños con Síndrome de Asperger suelen tener una inteligencia alta y no presentan retrasos en el habla. ESPECIAL / CANVA

Los niños con Síndrome de Asperger suelen tener una inteligencia alta y no presentan retrasos en el habla. ESPECIAL / CANVA

Cada 18 de febrero, como hoy, en el mundo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Una fecha que sirve para visibilizar y sensibilizar sobre esta condición del neurodesarrollo, parte del espectro autista (TEA). Aquí te presentamos más detalles sobre él:

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una persona con Asperger presenta dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento.

Revisa: Alertan sobre un agua fresca que no deben beber las embarazadas

Además, suelen tener una inteligencia alta y no presentan retrasos en el habla.

Señales del Síndrome de Asperger en la infancia:

  • Intereses muy intensos y específicos
  • Apego a rutinas y dificultad ante cambios
  • Problemas en la interacción social y poco contacto visual
  • Dificultad para comprender ideas abastractas
  • Sensibilidad inusual a estímulos (ruidos, olores, sabores) o al contacto físico

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que una de cada cien personas en el orbe padece algún tipo de autismo; es decir, aproximadamente 37 millones de una población en el planeta que ha rebasado ocho mil millones de habitantes. En nuestro país, uno de cada 115 niños y niñas tiene un espectro autista, de acuerdo con datos de la Asociación de Asperger en México.

¿Cómo se detecta el Síndrome de Asperger?

De acuerdo con Fructuoso Ayala Guerrero, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la interacción madre-hijo es posible detectar de manera temprana dicho síndrome y contribuir a que su vida sea más funcional en la sociedad con la ayuda de especialistas como psiquiatras o neuropsicólogos.

Consulta: ¿A qué edad es obligatorio el ayuno este Miércoles de Ceniza?

Ayala Guerrero, expuso que el Síndrome de Asperger suele ser detectado al año y medio o dos años de vida, cuando empieza el proceso de interacción hablada y son visibles claramente problemas de comunicación.

Sin embargo, también se puede identificar por la incapacidad de interactuar con la madre, por ejemplo, a través de una sonrisa, imitación de balbuceos, o seguir mediante la mirada a otras personas –especialmente a la mamá– con quien debería tener más correspondencia.

Te puede interesar: ¿Por qué las canas son más difíciles de peinar?

A decir del universitario, la estimulación temprana es esencial para aprovechar la plasticidad cerebral, o sea la capacidad del cerebro para modificarse, estableciendo conexiones nuevas para llevar a cabo ciertas actividades. El objetivo es hacerlo con diferentes tipos de tareas para reforzar esas habilidades deterioradas.

Ayala Guerrero precisó que esta labor debe ser realizada por un especialista. Estudios en laboratorio han indicado que las y los pacientes con dificultades de comunicación presentan lesiones en aquellas áreas cerebrales que se encargan de las actividades sociales, las que regulan el lenguaje hablado, la atención y todo un mosaico de áreas que intervienen en el comportamiento.

Lee: Hoy No Circula 18 de febrero; sin contingencia ambiental en CDMX

Todavía no es posible contar con una cura precisa, lo que se hace es controlar los síntomas, entre ellos ansiedad o depresión; desafortunadamente esto se puede confundir con otro tipo de trastornos y equivocar el diagnóstico, aclaró.

Con información de la UNAM y SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

  • Síndrome de Asperger
  • Espectro autista
  • UNAM
  • Niños

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones