Muebleros de Jalisco compiten contra importaciones chinas con diseño y calidad

Con la promesa de presentar lo más avanzado en diseño y calidad, esta mañana se inauguró la edición número 45 de Expo Mueble Internacional.

Erick Abundis González, miembro del Consejo Organizador de Exposiciones de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (AFAMJAL), aseguró que la producción del mueble es una industria en crecimiento y una de las más competitivas a nivel mundial.

Explicó que la industria mueblera mexicana, abarca desde pequeños talleres artesanales de madera hasta grandes corporaciones que producen diseños contemporáneos para mercados internacionales.

" La industria mueblera es una de las industrias más sólidas y con más fortaleza dentro del país, venimos a presentar las nuevas tendencias lo que viene lo que se va a ver en las mueblerías, en los hoteles, en las tiendas departamentales", comentó.

Añadió que México es uno de los países más importantes en la exportación de muebles del mundo, donde China es el principal exportador.

EL INFORMADOR / J. VELAZCO

El dirigente explicó que, el sector mueblero jalisciense está trabajando con diseño y calidad para competir con productos de origen asiático, principalmente de China, que llegan a precios más económicos.

" Lo que buscamos es dar la mejor calidad y ofrecer el mejor servicio que podemos dar y trabajar con marcas globales", agregó.

De acuerdo con AFAMJAL, la industria mueblera de Jalisco y de México son las más importantes de América Latina; a nivel global, ocupan la sexta posición en las exportaciones.

"Lo que nosotros hacemos, y el objetivo de esta Expo Mueble Internacional, es que vean los diseños, la calidad, las nuevas tendencias. Tenemos productos que están a la vanguardia y que pueden competir a nivel internacional", dijo.

Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, destacó la importancia de la industria mueblera jalisciense.

"El sector cada vez está creciendo más. Es uno de los sectores que, como gobierno, tenemos muy presente y continuaremos apoyando. Sobre todo, lo que más orgullo me da de esta expo es que la mayoría de los expositores son mexicanos ", comentó.

EL INFORMADOR / J. VELAZCO

Añadió que Jalisco concentra más del 15 % del empleo que genera la industria mueblera a nivel nacional.

" Nuestro estado está en el top cinco de los estados más relevantes cuando se trata de mueble , y por eso creo que es un evento sumamente importante, donde cada vez buscamos impulsar a más expositores y atraer más compradores para que conozcan el mueble mexicano y jalisciense", añadió.

Finalmente, dijo que este sector tiene un potencial altamente exportador, por lo que trabajarán con diferentes organismos para impulsar las exportaciones.

La edición de Expo Mueble Internacional se realizará del 18 al 21 de febrero en Expo Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL