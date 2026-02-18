Tlajomulco de Zúñiga volverá a colocarse en el centro del mundo ecuestre con la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajomulco que se celebrará del 18 de febrero al 1 de marzo de este 2026; durante estos días, el municipio reafirmará su título como uno de los grandes referentes nacionales en la cultura del caballo, con un programa que combina tradición, espectáculo y actividades para toda la familia.Con una entrada general de 50 pesos, la fiesta no solo promete entretenimiento, sino también un impulso económico y cultural para Tlajomulco.Estas son algunas de las experiencias imperdibles del evento:Cabalgatas monumentalesRecorridos masivos a caballo que atraviesan distintos puntos del municipio, convirtiendo las calles en una auténtica postal ecuestre donde la tradición cobra vida.Exposiciones y competencias ecuestresEjemplares nacionales e internacionales desfilarán en exhibiciones y pruebas que pondrán a prueba su destreza, elegancia y preparación, en instalaciones de primer nivel.Espectáculos de charrería y escaramuzasLa máxima expresión del deporte nacional mexicano tendrá un lugar protagónico con suertes charras y presentaciones de escaramuzas que exaltan la tradición y el orgullo mexicano.Juegos mecánicos y zona infantilEl evento también apuesta por el ambiente familiar con atracciones y actividades pensadas para niñas y niños.Gastronomía regional e internacionalUna amplia oferta culinaria permitirá a los asistentes disfrutar desde antojitos tradicionales hasta propuestas internacionales.Espacio de negocios ecuestresCriadores, arrendadores y especialistas del sector encontrarán un punto de encuentro clave para la comercialización y el fortalecimiento de la industria.Conciertos y presentaciones artísticasLa música en vivo complementará la experiencia con espectáculos para todos los gustos.Viernes 20 de febreroLienzo charroArenaForoSábado 21 de febreroLienzo charroArenaForoDomingo 22 de febreroLienzo charroArenaForoPuedes consultar el programa completo en: https://ficctlajo.com.mx/* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA