Tlajomulco de Zúñiga volverá a colocarse en el centro del mundo ecuestre con la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajomulco que se celebrará del 18 de febrero al 1 de marzo de este 2026; durante estos días, el municipio reafirmará su título como uno de los grandes referentes nacionales en la cultura del caballo, con un programa que combina tradición, espectáculo y actividades para toda la familia.

Con una entrada general de 50 pesos, la fiesta no solo promete entretenimiento, sino también un impulso económico y cultural para Tlajomulco.

ESPECIAL/ Facebook/ FICCTlajo 2026 Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajomulco.

Las mejores actividades de esta edición

Estas son algunas de las experiencias imperdibles del evento:

Cabalgatas monumentales

Recorridos masivos a caballo que atraviesan distintos puntos del municipio, convirtiendo las calles en una auténtica postal ecuestre donde la tradición cobra vida.

Exposiciones y competencias ecuestres

Ejemplares nacionales e internacionales desfilarán en exhibiciones y pruebas que pondrán a prueba su destreza, elegancia y preparación, en instalaciones de primer nivel.

Espectáculos de charrería y escaramuzas

La máxima expresión del deporte nacional mexicano tendrá un lugar protagónico con suertes charras y presentaciones de escaramuzas que exaltan la tradición y el orgullo mexicano.

Juegos mecánicos y zona infantil

El evento también apuesta por el ambiente familiar con atracciones y actividades pensadas para niñas y niños.

Gastronomía regional e internacional

Una amplia oferta culinaria permitirá a los asistentes disfrutar desde antojitos tradicionales hasta propuestas internacionales.

Espacio de negocios ecuestres

Criadores, arrendadores y especialistas del sector encontrarán un punto de encuentro clave para la comercialización y el fortalecimiento de la industria.

Conciertos y presentaciones artísticas

La música en vivo complementará la experiencia con espectáculos para todos los gustos.

Programa del 20 al 22 de febrero

Viernes 20 de febrero

Lienzo charro

12:00 horas: Final Derby millonario y caladero abierto 1

7:00 horas: Torneo capa y lazo

Arena

11:00 horas: Exhibición de equitación con Arturo Parada

13:00 horas: Gran clínica muestra del caballo iberoamericano costarricense organizadas por el Amcci

18:00 horas: Cabalgata y gala de mujeres a caballo

Foro

19:00 horas: Ballet folklórico de David de la Torre

Sábado 21 de febrero

Lienzo charro

11:00 horas: Día del caballo español

20:00 horas: Espectáculo Sevilla en México

21:00 horas: Joss favela

Arena

Foro

10:00 horas: Clínica de arrendamiento hnos. García

13:00 horas: Circuito de habilidades solo mulas

16:00 horas: Competencia de team roping

18:00 horas: Show circense circo london

Domingo 22 de febrero

Lienzo charro

10:00 horas: Cabalgata monumental

16:00 horas: Final copa yukon

19:00 horas: Concierto gratuito de Jesús Uriarte

Arena

13:00 horas: Forjando sueños escuela de equitación clásica de Ponys Saúl Buenrostro

15:00 horas: Concurso de morfología de mulares y asnales

Foro

16:00 horas: Lucha libre

Puedes consultar el programa completo en: https://ficctlajo.com.mx/

