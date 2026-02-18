Habrá cierres viales desde el viernes por XL Medio Maratón de Guadalajara

El próximo domingo 22 de febrero, en el marco de los festejos por el 484 aniversario de la ciudad, se llevará a cabo el XL Medio Maratón Internacional de Guadalajara, uno de los eventos deportivos más importantes del municipio. En este contexto, las autoridades anunciaron la implementación de cierres viales, los cuales comenzarán a partir del siguiente viernes.

A inicios de esta semana, desde el Palacio Municipal de Guadalajara, con la presencia de la presidenta municipal Verónica Delgadillo y el director del Consejo Municipal del Deporte (Comude), David Prado, se presentaron los últimos detalles de la competencia.

En el evento, la alcaldesa destacó que el Medio Maratón pone a Guadalajara en los ojos del mundo y funciona como una herramienta de justicia social y de construcción de comunidad, con la participación activa de los vecinos en las diferentes avenidas de la ruta.

Cierres viales por el XL Medio Maratón de Guadalajara

David Prado señaló que este año la ruta de la carrera ha sido modificada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes, fijando puntos distintos de salida y de meta.

“Para esta edición, modificamos la ruta por dos temas. El primero, la seguridad de los participantes, por lo que ahora tenemos un punto de salida y otro de meta, para que no haya posibilidad de que se encuentren los primeros lugares de la categoría de silla de ruedas con los últimos corredores recreativos que van saliendo. El segundo tema es que se trata de una ruta más rápida porque estamos buscando que se vuelva más atractiva para los atletas elite del mundo y que vengan a participar”, comentó.

La ruta saldrá por Circunvalación Agustín Yáñez hacia Niños Héroes, tomará Mariano Otero hasta Ciudad del Sol y La Perla, regresando en espejo hasta Niños Héroes, de donde se dirigirá a Enrique Díaz de León, yendo hacia el sur hasta la Glorieta de la Colonia Moderna, de regreso por Enrique Díaz de León hasta López Cotilla, de nueva cuenta Enrique Díaz hasta Niños Héroes, Francisco Javier Gamboa y Vallarta, para cerrar en los Arcos de Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades, los cierres viales parciales comenzarán el viernes por la noche en la zona de la Glorieta Minerva, y serán totales el domingo a las 6:00 horas.

Para estar al tanto de las modificaciones viales y de los recorridos de las rutas de transporte público, se recomienda estar al pendiente de las redes oficiales de la Policía Vial Jalisco (X https://x.com/JaliscoVial ) y de la Secretaría de Transporte Jalisco (X https://x.com/TransporteJal ).

En el XL Medio Maratón de Guadalajara, que arrancará a las 6:30 horas del domingo, participarán 23 mil personas, quienes buscarán su mejor marca en un recorrido de poco más de 21 kilómetros.

Se contará con dos mil 500 personas como staff operativo y de apoyo en coordinación con el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de Zapopan.

En cuanto a la premiación, se repartirán 82 mil dólares a los primeros ocho lugares generales en ambas ramas, y 582 mil pesos a las diferentes categorías, con bono especial al mejor jalisciense, mejor mexicano y a quien rompa la marca vigente.

La entrega de kits será en el Centro de Vida La Perla (Av. Mariano Otero 3000, colonia Jardines del Sol) el jueves, viernes y sábado de 10:00 a 18:00 horas.

