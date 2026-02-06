El pasado 5 de febrero, en redes sociales se viralizó el momento en el que una funcionaria limpia los zapatos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz. Esta breve acción despertó la furia y el rechazo de las y los internáutas, por lo que el propio juez salió a desmentir estos dichos.

Detalles del video

En breves segundos, el presidentes de la SCJN aparece en una calle de pie mientras una funcionaria se agacha para, aparentemente, lustrar los zapatos del edil.

¿Qué tiene de raro que el Día de la Constitución los empleados, del encargado de cuidarla, le lustren sus zapatos?



Ahí la llevas Hugo Aguilar Ortiz. pic.twitter.com/nxtgNDrrQ3— vampipe ⍨ (@vampipe) February 6, 2026

Luego de esto, las y los usuarios de redes sociales tacharon esta breve acción como un acto de soberbia y superioridad. Cabe decir que el video dura unos pocos segundos y nadie tuvo contexto de lo que sucedió previo a lo que aparece en el metraje.

Debido a que el video escaló ráídamente hasta convertirse en un asunto mediático, el propio presidente de la SCJN salió a dar su propia versión de los hechos, al parecer, mal interpretados por la ciudadanía.

La explicación de Aguilar Ortiz; desmiente capricho

Todo fue un accidente. El funcionario declaró que la directora de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez, tuvo un percance con una bebida: se derramó y cayó en los zapatos del presidente.

Como un acto reflejo, Pérez se agachó para limpiar el líquido, sin dar oportunidad para que Aguilar reaccionara. Eso fue lo que quedó videograbado.

Comunicado del presidente de la SCJN sobre el video difundido. X / @HugoAguilarOrti

El presidente declaró que " No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona ".

Pese a estas declaraciones, el video sigue circulando por cuentas de todas las redes sociales y, en su mayoría, coinciden en que esto se trata de un capricho, de un acto de sometimiento y de soberbia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF