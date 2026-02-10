En Jalisco, el repunte de casos de sarampión ha encendido las alarmas sanitarias. La vacunación y las medidas preventivas son la opción para evitar la enfermedad, pero si ya sucedió, también es importante saber qué hacer con un caso positivo.

Si sospechas que tienes sarampión —o ya fue confirmado—, lo más importante es cuidarte y evitar la propagación del virus .

Aislamiento de inmediato

Evita el contacto con otras personas, especialmente niñas y niños, embarazadas y personas no vacunadas. Permanece en casa al menos cuatro días después de la aparición del exantema (ronchas).

Consulta con el médico

No te automediques. Informa al personal de salud antes de acudir para que se apliquen medidas de prevención y se eviten más contagios.

Manejo de síntomas

El sarampión no cuenta con tratamiento antiviral, pero es posible aliviar los síntomas: Uso de paracetamol para fiebre y dolor (evitar aspirina, sobre todo en menores). Hidratación abundante. Reposo. En algunos casos, el médico puede indicar vitamina A.

Señales de alarma

Busca atención médica inmediata si se presenta alguno de los siguientes síntomas: dificultad para respirar, fiebre alta persistente, convulsiones, somnolencia excesiva y dolor intenso de cabeza o rigidez en el cuello.

¿Quiénes deben vacunarse?

Bebés de 6 a 11 meses con “dosis cero”, adicional al esquema regular. Niñas y niños de 1 a 9 años sin esquema completo. Adolescentes de 10 a 19 años sin refuerzo. Adultos menores de 50 años con esquemas incompletos o que desconozcan si fueron vacunadas.

Escuelas sufren por casos de sarampión

Un total de 13 nuevos planteles se vieron afectados al corte de este fin de semana debido al brote ocasionado por el sarampión, sumando así 46 escuelas con incidencias , y ante lo cual la Secretaría de Salud (SSJ) y la Secretaría de Educación del Estado (SSE) determinaron medidas para implementar clases virtuales en aquellos salones donde se confirmó algún contagio a fin de evitar nuevos casos en la comunidad educativa.

Así lo dio a conocer el titular de la SSE, Juan Carlos Flores Miramontes, quien dijo, sólo en cinco de estos 46 planteles fue necesario que todo el turno suspendiera clases presenciales y migrara a clases virtuales, los mismos ya notificados y donde se mantiene comunicación con padres y madres de familia respecto del seguimiento del programa educativo.

Las escuelas con incidencias están principalmente en Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan , añadió el secretario de Educación del Estado.

El sarampión se propaga fácilmente a través de gotitas respiratorias que se liberan al toser, estornudar o hablar, pudiendo permanecer activas en el aire y superficies por horas . El virus ocasiona sarpullidos en la piel, fiebre, tos, ojos inflamados y dolor de garganta.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

