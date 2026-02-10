¿Dónde se encuentran las escuelas afectadas por sarampión en Jalisco?

Más de cuarenta planteles educativos en Jalisco se han visto afectados por el brote de sarampión que actualmente enfrenta la entidad, posicionándola como el primer lugar a nivel nacional en casos registrados durante enero y los primeros días de febrero de 2026.

Ante esta situación, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), anunció medidas de prevención implementadas en el sistema educativo, lo que, además de la vacunación, incluye la limpieza de superficies con agua y cloro, y el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

¿Dónde se ubican las escuelas afectadas por sarampión en Jalisco?

El día de ayer, la Secretaría de Educación del Estado (SEJ) y la Secretaría de Salud (SSJ) informaron que hasta el momento suman 43 escuelas afectadas por sarampión, de las cuales en solo cinco fue necesaria la suspensión de actividades de todo un turno para pasar a la modalidad virtual.

Hasta el jueves de la semana pasada, eran 30 las escuelas afectadas por la enfermedad.

De acuerdo con el titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes, los planteles con incidencias se encuentran principalmente en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan.

Flores Miramontes declaró que en las 43 escuelas afectadas por el brote ya se inmunizó al total de la comunidad educativa, así como en planteles cercanos y domicilios de las zonas donde estos se ubican. Las jornadas en el resto de los planteles de la metrópoli continuarán.

¿Qué se hace cuando se detecta un caso de sarampión en escuelas de Jalisco?

Ante la sospecha de sarampión, las autoridades realizan una investigación epidemiológica, y de confirmarse el caso, todo el grupo muda sus actividades a la virtualidad durante dos semanas.

En el caso de que haya más de un salón afectado, todo el plantel pasa a clases virtuales.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarampión es una infección viral que afecta principalmente a la población infantil. Se transmite a través de las gotitas que una persona contagiada genera al toser, estornudar o hablar.

Durante una época, el sarampión fue bastante frecuente, sin embargo, tras la implementación de la vacuna, la enfermedad se redujo drásticamente. Las personas que no están vacunadas o tienen un esquema de vacunación incompleto son más propensas a contraerla.

El sarampión causa un sarpullido con manchas rojas, que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, para después extenderse al pecho, la espalda y, finalmente, hasta los pies.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Tos seca

Goteo nasal

Dolor de garganta

Ojos llorosos y enrojecidos (conjuntivitis)

Manchas blancas dentro de las mejillas

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Ante cualquier síntoma compatible con el sarampión, es importante contactar al médico antes de acudir directamente al consultorio o centro de salud, con el fin de evitar la propagación del virus.

Para recibir orientación sobre los puntos de vacunación cercanos al domicilio, llamar a la Línea Salud Jalisco, al número telefónico 33-3823-3220.

