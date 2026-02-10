El 14 de febrero es el momento ideal para recordarle tu amor a esa persona especial en tu vida. En Guadalajara puedes encontrar muchos lugares en los que puedes disfrutar de este Día del Amor y la Amistad. Una buena opción podría ser disfrutar de un día de picnic para disfrutar de la naturaleza y un delicioso festín junto a tu pareja.

Hay muchos parques en Guadalajara donde puedes hacer este plan romántico. A continuación te decimos cuáles son las mejores opciones para planear tu picnic en Guadalajara.

Parques en Guadalajara para hacer picnic

Además de ser un plan romántico, hacer un picnic es una opción barata y sencilla de disfrutar una cita con tu pareja; estos son algunos parques en Guadalajara a los que puedes ir este 14 de febrero:

Parque Los Colomos

El parque Colomos es uno de los lugares gratuitos más populares en Guadalajara, conocido por su riqueza en flora y fauna. Es un lugar ideal para disfrutar una tarde de picnic; además, puedes agregar otras actividades, como recorrer el Jardín Japónes, el famoso castillo o incluso dar un paseo romántico dentro del parque, disfrutando de la naturaleza con tu pareja.

Parque Metropolitano

El parque Metropolitano es un lugar perfecto para realizar un día de campo al lado de esa persona especial en tu vida. Además de disfrutar un delicioso picnic, hay otras actividades que puedes realizar, como andar en bicicleta, hacer una sesión de fotos romántica e incluso llevar a sus mascotas para que disfruten del paseo, ya que el lugar es pet friendly.

Costo del parque Metropolitano:

Adulto y niños (+1.40 m) 15 pesos.

Niño (+ 85 cm y menor de 12 años) 7 pesos.

Planea el mejor picnic romántico en alguno de estos parques en Guadalajara y pasa un día lleno de amor y felicidad al lado de tu pareja.

