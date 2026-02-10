El próximo 18 de febrero, en el mundo católico, se conmemora el Miércoles de Ceniza, la fecha que da inicio a la Cuaresma 2026 y se acompaña de una serie de rituales. El Miércoles de Ceniza marca también el arranque de una serie de rituales para los católicos del mundo, como el ayuno y la abstinencia, así como otros más tradicionales con relación a la forma en la que se toman los alimentos.El ayuno es un acompañamiento al sacrificio que vivió Jesús al ser flagelado y crucificado. Consiste en hacer una sola comida de peso. En tiempos recientes, ese acto se realiza únicamente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, cuando según la tradición, el hijo de Dios fue crucificado.Respecto a las costumbres católicas de no comer carne, hay diferentes versiones que no están sustentadas en la Biblia. Santo Tomás de Aquino desarrolló al respecto en el documento Summa Theologica:"El ayuno fue instituido por la Iglesia con el fin de poner freno a las concupiscencias de la carne, que consideran a los placeres del tacto en relación con la comida y el sexo. De manera que, la Iglesia prohibió a los que ayunan a participar de los alimentos que brindan más placer al paladar, y además son un gran incentivo para la lujuria. Tales son la carne de los animales que toman su descanso en la tierra, y de los que respiran el aire y sus productos".Algunas de las creencias que impiden ingerir carne roja son las siguientes:Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA