El próximo 18 de febrero, en el mundo católico, se conmemora el Miércoles de Ceniza , la fecha que da inicio a la Cuaresma 2026 y se acompaña de una serie de rituales.

El Miércoles de Ceniza marca también el arranque de una serie de rituales para los católicos del mundo, como el ayuno y la abstinencia, así como otros más tradicionales con relación a la forma en la que se toman los alimentos.

¿Por qué no se come carne roja el Miércoles de Ceniza?

El ayuno es un acompañamiento al sacrificio que vivió Jesús al ser flagelado y crucificado. Consiste en hacer una sola comida de peso. En tiempos recientes, ese acto se realiza únicamente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, cuando según la tradición, el hijo de Dios fue crucificado .

Respecto a las costumbres católicas de no comer carne, hay diferentes versiones que no están sustentadas en la Biblia. Santo Tomás de Aquino desarrolló al respecto en el documento Summa Theologica:

"El ayuno fue instituido por la Iglesia con el fin de poner freno a las concupiscencias de la carne, que consideran a los placeres del tacto en relación con la comida y el sexo. De manera que, la Iglesia prohibió a los que ayunan a participar de los alimentos que brindan más placer al paladar, y además son un gran incentivo para la lujuria. Tales son la carne de los animales que toman su descanso en la tierra, y de los que respiran el aire y sus productos".

Algunas de las creencias que impiden ingerir carne roja son las siguientes:

Los primeros cristianos evitaban la compra de carne en plazas públicas, pues provenían de sacrificios a deidades paganas La carne roja es la representación de Cristo en la cruz, por lo que comerla es atacar al Mesías Está relacionado con el evento de la multiplicación de los peces, donde Jesús logró alimentar a un pueblo entero El consumo de carne se sustituye por pescado, mariscos o pollo

Con información de SUN

