El Gobierno de Jalisco anunció la presentación del concurso de Arquitectura para el diseño del nuevo inmueble del Centro Histórico de Guadalajara que albergará oficinas de gobierno.

Se trata del edificio ubicado en la manzana donde cruzan las calles Pino Suárez, Independencia, Juan Manuel y Belén, donde fueron las oficinas de EL INFORMADOR hasta el año anterior.

El director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Juan Partida Morales, indicó que se prevé que las oficinas pudieran ser para el Gobierno del Estado debido a que podría eficientar el gasto de algunas dependencias.

"Lo que estamos viendo que pudiera tener la mayor rentabilidad es destinar este espacio a oficinas (...) pudiera ser (oficinas de gobierno), ya lo ha manifestado el gobernador porque el gobierno del Estado renta espacio y sale bastante caro y con este proyecto se podría eficientar".

Por ello, este concurso busca un producto conceptual arquitectónico que genere armonía, integración, contextual que respete el valor y patrimonio del entorno del centro tapatío y que, además, sea un inmueble accesible, sustentable y de alta calidad arquitectónica, con materiales regionales y arquitectura.

Dicho concurso está abierto para los arquitectos jaliscienses que deseen participar y tendrá premios para los primeros tres lugares que van hasta un millón 500 mil pesos.

A partir de este 10 de febrero se podrían consultar las bases en la página https://ipejal.jalisco.gob.mx para poder participar en el concurso.

Otra de las metas es impulsar la reactivación del Centro Histórico de Guadalajara, así como su mejoramiento y que haya mayor actividad en el primer cuadro de la ciudad con la llegada de más personas que laboren en la zona.

Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de Guadalajara, resalta que se complementaría con programas como Bien de Noche o la colocación de incentivos de vivienda para repoblar el primer cuadro de la ciudad.

