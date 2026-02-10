Los casos de sarampión en México se han incrementado y ante esto, muchos han señalado a las personas antivacunas como responsables de este fenómeno, ¿Qué tan cierto es?

Ante el brote de sarampión que se registra en Jalisco y en el país, la doctora María Cristina Álvarez Ordóñez, jefa del departamento de Medicina Industrial en la Unidad de Patología Clínica, hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse y reforzar las medidas de prevención contra esta enfermedad.

¿Quiénes deben vacunarse?

La especialista señaló que la recomendación general es que la población debe recibir un refuerzo adicional contra el sarampión, sin importar si se trata de menores de edad o personas adultas . Explicó que esta medida es necesaria incluso para quienes no cuentan con un esquema de vacunación completo, ya sea porque no recibieron todas las dosis correspondientes durante alguna etapa de su vida.

Álvarez Ordóñez subrayó que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir la propagación del sarampión y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente en un contexto de brote activo. Insistió en que reforzar la inmunización contribuye a proteger tanto a las personas vacunadas como a la población en general.

Asimismo, destacó la importancia de que el personal de salud cuente con la dosis correspondiente contra el sarampión, debido a que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes y tiene mayor exposición al virus. Señaló que garantizar la vacunación en este sector es clave para mantener la seguridad en los servicios médicos.

¿Quiénes son los responsables del repunte de casos?

Enfermedades como el sarampión han resurgido en México con una fuerza no vista en casi tres décadas, fenómeno que especialistas vinculan con el abandono sistemático de la vacunación y el avance de discursos antivacunas .

“Las vacunas han tenido uno de los mayores éxitos en la prevención de enfermedades infecciosas, al reducir la morbilidad y la mortalidad de la población en general”, señaló la doctora María Cristina Álvarez. El aumento de casos coincide con la disminución en la cobertura : un informe de la Organización Mundial de la Salud y Unicef indica que en 2024, 341 mil niñas y niños en México no recibieron ninguna vacuna .

Durante el sexenio anterior, la cancelación de las Semanas Nacionales de Vacunación y la fragmentación de los esquemas debilitaron la protección colectiva . A ello se suma el fortalecimiento del movimiento antivacunas tras la pandemia de COVID-19.

Álvarez Ordóñez aclaró que las vacunas no generan enfermedades y destacó que su elaboración pasa por rigurosos procesos de evaluación para garantizar seguridad y eficacia. Añadió que no vacunarse incrementa el riesgo de complicaciones graves, mientras que la inmunización reduce incapacidades y la duración de los padecimientos.

