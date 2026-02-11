Con el objetivo de reducir el estrés laboral de las y los trabajadores del municipio, este miércoles 11 de febrero fue inaugurada la primera cabina con música y realidad virtual en el DIF Zapopan.

La cabina, ubicada en las instalaciones del DIF, permitirá brindar contención emocional a empleados y funcionarios que enfrentan altos niveles de presión en sus labores diarias.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que esta nueva tecnología contribuirá a disminuir el estrés del personal.

“La gente que trabaja y en algún momento se siente estresada, hay lugares como la Comisaría y el DIF donde se labora bajo una presión muy alta; entonces, la verdad, esto es de gran ayuda”, comentó.

¿Para quiénes están enfocadas estas cabinas?

Por su parte, Karla Guillermina Segura Juárez, directora general del Sistema DIF Zapopan, destacó que en esta primera etapa el proyecto está enfocado en atender al personal que trabaja en áreas de contención y atención a la violencia.

“Este proyecto, que nos da mucha alegría compartir, tiene el mensaje de ayudar. Nace como una iniciativa de atención socioemocional para las y los compañeros que atienden temas de violencia”, señaló.

Agregó que la iniciativa busca atender las altas cargas emocionales derivadas de situaciones que, sin el apoyo necesario, pueden resultar difíciles de manejar a nivel personal.

Se ha atendido a 229 personas en cabinas con música y realidad virtual

La directora informó que hasta el momento han sido atendidas 229 personas en temas de manejo de estrés, liderazgo y comunicación, y se espera una disminución del estrés y una mejora en el ambiente laboral.

La primera etapa de intervención se llevará a cabo con personal de la Delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (DIPNNA), para posteriormente extenderse de manera gradual a otras áreas del DIF Zapopan.

“Esto convierte al DIF Zapopan en el primer espacio en atender la situación socioemocional del personal con una cabina de realidad virtual”, subrayó Segura Juárez.

Se brinda atención ante posibles crisis emocionales

En tanto, Rodrigo Padilla Navarro, CEO de Happinss, señaló que estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que casi la mitad de las personas padecerán alguna crisis emocional a lo largo de su vida.

“Nuestra obligación es ser felices”, expresó, al explicar que el proyecto busca atender la salud mental a través de experiencias inmersivas. “Es una solución, un cóctel directo al cerebro, porque a través de la realidad virtual el cerebro experimenta como real lo que observa de manera sensorial”.

Por su parte, Michelle Greicha Frangie, presidenta del Patronato del Sistema DIF Zapopan, afirmó que con esta cabina se cuida al equipo de trabajo.

“Agradezco que hoy esto sea una realidad, ya que el capital humano es la herramienta más fuerte del Sistema DIF”, destacó.

Finalmente, el alcalde Juan José Frangie Saade reiteró que el proyecto no es una ocurrencia, sino una iniciativa con historia y propósito.

“Esto demuestra la responsabilidad social tanto de la empresa como del municipio. Para lograr la felicidad hay que ser plenos. Me da gusto que hoy trabajemos de la mano con la iniciativa privada”, concluyó.

