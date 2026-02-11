Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuáles son los módulos en Guadalajara?

Mediante un comunicado, este miércoles la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas y horarios oficiales en que se podrá realizar el registro a las pensiones de Mujeres del Bienestar y de Adultos Mayores.

Ariadna Montiel, titular de la dependencia, informó que el registro a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a las mexicanas de 60 a 64 años, y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será de los días 16 a 22 de febrero.

Los más de 2 mil 500 módulos que se pondrán a disposición tendrán un horario de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde y su ubicación se puede consultar en la página oficial de la secretaría: https://www.gob.mx/bienestar

La secretaria del Bienestar recordó que el registro se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido.

Estos son los documentos que requieres para Pensión del Bienestar

En su comunicado, la dependencia informó que las personas interesadas en registrarse para las pensiones deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (Impresión reciente)

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa).

En caso de que una persona interesada no pueda acudir al módulo a realizar su registro, la dependencia informó que pueden pedir una visita a domicilio, a través de la Línea del Bienestar: 800 639 42 64

Ariadna Montiel también dio a conocer que el programa Salud Casa por Casa ha realizado, hasta el corte del domingo 8 de febrero, un total de 10 millones 704 mil 781 consultas médicas gratuitas a domicilio a adultos mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar.

Este es el módulo disponible dentro del Área Metropolitana de Guadalajara

Según revisó esta casa editorial, el módulo disponible para el registro de la Pensión del Bienestar dentro de la Perla Tapatía se encuentra situado en la calle Gigantes 2969, de la colonia San Andrés. Como se mencionó arriba, la fecha de inicio será el 16 de febrero y, la de corte el 21 del mismo mes.

ESPECIAL/Gobierno de México

