Los primeros incendios forestales en Zapopan ya comenzaron a registrarse, por ello la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos se prepara con equipamiento y la realización de diversas actividades de prevención.El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que ayer se registró el primer incendio forestal de grandes magnitudes con más 20 hectáreas siniestradas.“Lo que estamos haciendo es conciencia y que la gente nos avise, sabemos que el 98 por ciento de los incendios son provocados, estaremos pendiente y alertas”, añadió.La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que hoy los forestales estarán realizando trabajos preventivos con uso de fuego en varios puntos de Zapopan, donde se podrá apreciar una columna de humo.Además, se informó que las Brigadas Regionales Forestales que conforman el Programa de Manejo del Fuego Jalisco realizarán diversas actividades de prevención de incendios forestales en los siguientes puntos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB