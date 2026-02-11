Miércoles, 11 de Febrero 2026

Ante primeros incendios forestales, Zapopan prepara brigadas para prevenirlos

Juan José Frangie explicó que ayer se registró el primer incendio forestal de grandes magnitudes con más 20 hectáreas siniestradas

Por: Jorge Velazco

El presidente municipal afirmó que las autoridades estarán al pendiente y alertas, pues se estima que el 98% de los incendios son provocados. EL INFORMADOR/J. Velazco

Los primeros incendios forestales en Zapopan ya comenzaron a registrarse, por ello la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos se prepara con equipamiento y la realización de diversas actividades de prevención.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que ayer se registró el primer incendio forestal de grandes magnitudes con más 20 hectáreas siniestradas.

“Lo que estamos haciendo es conciencia y que la gente nos avise, sabemos que el 98 por ciento de los incendios son provocados, estaremos pendiente y alertas”, añadió.

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que hoy los forestales estarán realizando trabajos preventivos con uso de fuego en varios puntos de Zapopan, donde se podrá apreciar una columna de humo.

Además, se informó que las Brigadas Regionales Forestales que conforman el Programa de Manejo del Fuego Jalisco realizarán diversas actividades de prevención de incendios forestales en los siguientes puntos:

  • Quema controlada en el paraje, Cerro de la Bandera, #Zapopan
  • Línea negra en el paraje, Trojes-Potrerillos, #Jocotepec
  • Línea negra en el paraje, La Ceja, #Mezquitic
  • Quema de derecho de vía en el paraje, Los Llanitos, #Tototlán
  • Quema de derecho de vía en el paraje, La Guayabera, #Cabo Corrientes
  • Rehabilitación de brecha cortafuego en el paraje, Ejido-Barranca de La Naranjera, #Casimiro Castillo
  • Rehabilitación de brecha cortafuego en el paraje, Santa Cruz de Bárcenas, #Ahualulco de Mercado
  • Apertura de brecha cortafuego en el paraje, Junco, #Chapala
  • Apertura de brecha cortafuego en el paraje, Sierra Lago, #Mascota
  • Apertura de brecha cortafuego en el paraje, El Peñon, #Tecalitlán
  • Acondicionamiento de Vivero en el paraje, UMA Tochopa, #Colotlán
  • Acondicionamiento de Vivero en el paraje, Vivero Municipal, #Casimiro Castillo

