Los primeros incendios forestales en Zapopan ya comenzaron a registrarse, por ello la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos se prepara con equipamiento y la realización de diversas actividades de prevención.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que ayer se registró el primer incendio forestal de grandes magnitudes con más 20 hectáreas siniestradas.

“Lo que estamos haciendo es conciencia y que la gente nos avise, sabemos que el 98 por ciento de los incendios son provocados, estaremos pendiente y alertas”, añadió.

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que hoy los forestales estarán realizando trabajos preventivos con uso de fuego en varios puntos de Zapopan, donde se podrá apreciar una columna de humo.

Además, se informó que las Brigadas Regionales Forestales que conforman el Programa de Manejo del Fuego Jalisco realizarán diversas actividades de prevención de incendios forestales en los siguientes puntos:

Quema controlada en el paraje, Cerro de la Bandera, #Zapopan

Línea negra en el paraje, Trojes-Potrerillos, #Jocotepec

Línea negra en el paraje, La Ceja, #Mezquitic

Quema de derecho de vía en el paraje, Los Llanitos, #Tototlán

Quema de derecho de vía en el paraje, La Guayabera, #Cabo Corrientes

Rehabilitación de brecha cortafuego en el paraje, Ejido-Barranca de La Naranjera, #Casimiro Castillo

Rehabilitación de brecha cortafuego en el paraje, Santa Cruz de Bárcenas, #Ahualulco de Mercado

Apertura de brecha cortafuego en el paraje, Junco, #Chapala

Apertura de brecha cortafuego en el paraje, Sierra Lago, #Mascota

Apertura de brecha cortafuego en el paraje, El Peñon, #Tecalitlán

Acondicionamiento de Vivero en el paraje, UMA Tochopa, #Colotlán

Acondicionamiento de Vivero en el paraje, Vivero Municipal, #Casimiro Castillo

MB