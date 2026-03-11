La Secretaría de Salud Jalisco informó que esta semana se intensificarán las visitas de brigadas de vacunación a planteles de educación básica del estado, en las cuales el personal revisará las cartillas del estudiantado.

El objetivo es identificar a aquellos menores que no cuentan con el esquema de vacunación contra el sarampión completo para aplicar las dosis faltantes.

Las brigadas estarán conformadas por personal vacunador del OPD Servicios de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y prestadores de servicio social de carreras afines al área de la salud.

¿Cuándo habrá revisión de cartillas de vacunación en escuelas de Jalisco?

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del gobierno de Jalisco, informó que la revisión de la Cartilla Nacional de Salud comenzará a partir del día de mañana, jueves 12 de marzo.

“No podemos prohibir la entrada a los niños, pero me parece que sí es fundamental que tanto la Secretaría de Educación Jalisco como la Secretaría de Salud tengamos bien identificados aquellos niños que no tienen el esquema completo de vacunación para actuar en consecuencia, no desde el punto de vista restrictivo, sino para seguir insistiendo con los padres de familia para que completen sus esquemas de vacunación”, dijo.

Los esfuerzos están enfocados principalmente en los municipios más afectados por la enfermedad, como Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, El Salto, Zapopan, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco, de acuerdo con los mapas de calor epidemiológico.

Secretaría de Salud llama a tener la cartilla a la mano

En este contexto, el funcionario solicitó a las madres, padres y tutores tener a la mano la Cartilla Nacional de Salud de los menores para facilitar su revisión durante las visitas de las brigadas y, en caso de que falten dosis, aprovechar para recibirlas en el propio plantel.

Destacó que la búsqueda activa de estudiantes con esquemas de vacunación incompletos o sin vacunar es una de las acciones prioritarias para cortar la cadena de contagios.

Ante la ausencia de madre, padre o tutor, se puede enviar firmado el consentimiento informado, formato que enviará previamente el plantel escolar.

Los brigadistas también visitarán centros de cuidado infantil y guarderías para aplicar la dosis cero a bebés de entre 6 y 11 meses de edad.

La vacunación es la herramienta más efectiva para contener el brote de sarampión

Pérez Gómez reiteró que la vacunación es la herramienta más efectiva para detener el brote de sarampión en el estado. “Cada dosis que apliquemos en una escuela es un caso menos, una complicación que se evita y una familia que se protege".

De acuerdo con la autoridad, la mayor parte de los contagios de sarampión se han detectado en personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo. De hecho, las cuatro muertes que se han registrado por la enfermedad en el estado desde el año pasado son de menores de edad que no contaban con la vacuna contra el sarampión. El último caso fue el de una niña de ocho meses de edad, quien presentaba diversas comorbilidades y, según el secretario, pudo haber sido víctima de maltrato.

Quienes no puedan ser atendidos durante estas jornadas de revisión de cartillas y aplicación de vacunas pueden acudir al centro de salud más cercano o a unidades del IMSS e ISSSTE, así como comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220 para conocer los puntos de vacunación disponibles.

Finalmente, aunque ya no es obligatorio, Héctor Raúl Pérez Gómez recomendó continuar con el uso de cubrebocas en las escuelas del estado.

