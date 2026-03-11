Una pequeña pero bella parte de Japón vive en la ciudad de Guadalajara; se trata de nada más y nada menos que de uno de los lugares más conocidos por los tapatíos: el famoso Jardín Japonés. Un pequeño paisaje oriental para pasar un gran día en compañía de la familia o amigos.

Ubicado en el bosque Los Colomos, uno de los paisajes más bellos de la ciudad, caracterizado por su diversidad de flora y fauna, el Jardín Japonés te transporta a la nación del Sol Naciente.

Caracterizado por sus tardes soleadas en las que, entre el aire, se puede sentir la brisa primaveral —perfecta para disfrutar en esta temporada—. El canto de las aves ofrece una sinfonía celestial que cautiva los oídos del público en general.

El jardín japonés también es uno de los lugares favoritos de los tapatíos para hacer sesiones fotográficas; es muy común que en la zona encuentres a una emocionada quinceañera en plena sesión de fotos.

¿Qué hacer en el bosque Los Colomos?

Además del Jardín Japonés, el bosque Los Colomos tiene rincones ocultos por explorar, ya que hay diversidad de actividades que los visitantes pueden hacer.

Para los deportistas que disfrutan del deporte al aire libre están los aparatos de calistenia o también los caminos preciosos que ofrece la naturaleza, en donde se puede correr.

Las personas que disfrutan del descanso fuera de la urbe están en el famoso lago de los patos, donde puedes sentarte en alguna banca para disfrutar del bello paraíso; asimismo, se pueden hacer los famosos días de picnic, perfectos para la familia, amigos y los enamorados.

