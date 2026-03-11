El Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, anunció la recuperación del control del Museo Nacional del Tequila, en el municipio del mismo nombre. Este inmueble histórico ahora será rehabilitado para retomar su vocación cultural y turística, a poco más de un mes de la detención de quien fungió como alcalde de la localidad, Diego Rivera Navarro .

La acción se enmarca en el plan de reactivación económica para el municipio, que contempla una inversión estatal cercana a los 500 millones de pesos para impulsar el turismo, mejorar infraestructura y fortalecer la actividad económica local.

La recuperación del Museo Nacional del Tequila

La recuperación del inmueble se realizó mediante una diligencia administrativa encabezada por el Gobierno del Estado, con acompañamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instituciones responsables de supervisar el patrimonio histórico del país. Durante el procedimiento, se tomó posesión formal del recinto para garantizar su resguardo y su correcta administración.

Autoridades estatales informaron que, tras recuperar el edificio, se trabajará de manera coordinada con la FGR y el INAH en un proyecto de remodelación y rehabilitación del museo , con el objetivo de que el espacio vuelva a abrir sus puertas como un recinto cultural.

La intención es que el inmueble vuelva a ser un punto de encuentro para visitantes y habitantes del municipio, con actividades culturales que fortalezcan el turismo en la región.

El museo habría sido tomado por Rivera Navarro

El recinto cultural permaneció cerrado desde 2025, luego de diversas controversias sobre su uso. Pese a que el inmueble pertenece al Gobierno de Jalisco, había sido administrado por el Ayuntamiento de Tequila mediante un esquema de comodato destinado exclusivamente a fines culturales.

Sin embargo, durante la gestión del entonces alcalde Diego Rivera Navarro, actualmente detenido, surgieron señalamientos sobre el uso irregular del recinto. Diversas denuncias indicaron que el edificio fue utilizado como oficinas e incluso como espacio personal del edil, además de realizarse intervenciones sin autorización del INAH pese a tratarse de un inmueble histórico .

Nexos con el crimen organizado

Rivera Navarro fue detenido a principios de 2026 y enfrenta investigaciones por presuntos delitos de corrupción, extorsión y posibles vínculos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel Nueva Generación (CNG), lo que detonó una serie de revisiones administrativas y legales sobre diversas propiedades y espacios públicos del municipio.

