Capacitarán a empleados de Flex en el Tecnológico Superior de Jalisco

El Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ) y la empresa Flex firmaron un convenio de colaboración para formalizar y capacitar a los trabajadores en sus carreras profesionales.

Gloria Luz Rodríguez Gil, directora general del Tecnológico Superior de Jalisco, explicó que el convenio con la empresa permitirá llevar el corazón de la institución a la industria con la intención de formar egresados de manera integral, que no sea nada más el tema académico, sino que vaya más allá al tema de actualización y seguimiento.

En una primera etapa serán alrededor de 60 trabajadores de la empresa los que se verán beneficiados, pero se espera que sean más los empleados capacitados.

"Queremos también llevar esto a que trascienda a otras regiones, no nada más a la zona metropolitana de Guadalajara, porque el Tecnológico Superior de Jalisco tiene representatividad a lo largo y ancho del estado y un tecnológico en línea" , agregó.

Los empleados serán capacitados en la empresa con programas desarrollados por la institución educativa en las carreras de ingeniería electrónica e ingeniería industrial.

"Son empleados de Flex que se están inscribiendo en este sistema para ellos tener esta posibilidad de ascender dentro de la misma empresa de manera más profesional y aportar como parte del liderazgo que emerge de la institución", añadió Gloria Luz Rodríguez.

Adicionalmente, se firmó un convenio para que los estudiantes del Tecnológico Superior de Jalisco puedan realizar sus prácticas profesionales en la empresa.

