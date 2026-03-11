La Hacienda de Jamay, en Jalisco, que vale la pena visitar

Jamay, ubicado entre la carretera Ocotlán-La Barca, es un municipio de Jalisco que alberga varios tesoros. El pueblo está conformado por hermosas montañas y es conocido por sus artesanías y turismo local. Se encuentra bastante cerca del Lago de Chapala, y cuenta con haciendas, reservas naturales, lagos y rutas de senderismo, además de recorridos en lancha y otros deportes extremos.

En Jamay está la Hacienda de Maltraña, una construcción que nació en la época del Porfiriato, y alberga toda la arquitectura con influencia francesa, muy popular en aquel tiempo. A continuación te contamos un poco más sobre esta joya escondida en Jalisco.

La historia de la Hacienda de Maltraña

Se cuenta que, durante el siglo XX, era común que el presidente Porfirio Díaz visitara Jalisco cada año para pasar la Semana Santa en Chapala. Fue así como, gracias a la recomendación de un magnate amigo del presidente, compró la Ciénega de Chapala antes de que fuera desecada, la cual eventualmente tendría un gran valor.

En ese entonces, Maltraña era una pequeña isla que, por la desecación de la zona terminó unida a la tierra, y fue ahí donde Díaz mandó a construir la hacienda. No obstante, y a pesar de la belleza del inmueble, fue uno de los principales blancos al llegar la Revolución Mexicana.

La hacienda fue saqueada en busca de supuestos tesoros escondidos, y hoy en día se encuentra totalmente abandonada y maltratada por el paso de los años . Las puertas y ventanas dañadas, las grietas en los muros dejan en evidencia la ruina de la estructura.

Debido al peligro del colapso de la estructura es que no se permite la entrada al interior. No obstante, en la actualidad es un gran atractivo para sesiones de fotos y grabaciones. La entrada a su alrededor cuesta aproximadamente 10 pesos, con costo extra para grabaciones.

No cabe duda de que, a pesar de su abandono, la fachada continúa siendo impresionante para los turistas que la visitan, y con un poco de imaginación, uno puede llegar a visualizar cómo era en su momento de esplendor.

