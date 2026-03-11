¿Cuántos casos activos de sarampión hay actualmente en Jalisco?

Jalisco sigue ocupando el primer puesto en casos de sarampión registrados durante el presente año, con una suma de 3 mil 823 confirmados al corte del 10 de marzo, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Secretaría de Salud federal.

Desde que inició el brote en agosto del año pasado y hasta la fecha, la entidad acumula 4 mil 487 casos; sin embargo, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó la reducción de casos activos durante las últimas semanas.

¿Cuántos casos de sarampión activos hay en Jalisco?

El funcionario indicó que actualmente en el estado hay 600 casos activos de sarampión, una cifra menor a la que se registró hace dos semanas.

“(Tenemos) 600 casos activos, que son menos de los que teníamos hace dos semanas. Hace dos semanas llegamos a tener 620 casos activos. Los activos son los de diagnóstico de los 15 días para acá, entonces hemos venido observando una disminución en el número de casos nuevos en las últimas tres semanas y, de igual manera, hemos venido identificando una reducción en el número de casos activos” , aseguró.

Pérez Gómez destacó que las jornadas masivas de vacunación y la implementación del uso de cubrebocas en las escuelas han permitido contener el brote.

Señaló que hasta la fecha se han aplicado 2 millones 700 mil dosis, aunque todavía se trabaja para aplicar otras 70 mil a menores de 10 años.

De acuerdo con la autoridad, la mayor parte de los contagios de sarampión se han detectado en personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo. De hecho, las cuatro muertes que se han registrado por la enfermedad en el estado desde el año pasado son de menores de edad que no contaban con la vacuna contra el sarampión.

El último caso fue el de una niña de ocho meses de edad, quien presentaba diversas comorbilidades y, según el secretario, pudo haber sido víctima de maltrato.

Aunque ya no es obligatorio, Héctor Raúl Pérez Gómez recomendó continuar con el uso de cubrebocas en las escuelas del estado.

