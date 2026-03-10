Habrá cierres parciales nocturnos en estas vialidades de Guadalajara

Cinco de las principales vialidades de Guadalajara sufrirán cierres viales parciales nocturnos debido a los trabajos que se realizarán para su rehabilitación.

Las labores estarán a cargo de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara, y en ellas se invertirán más de 112 millones de pesos, informó la presidenta municipal Verónica Delgadillo.

De acuerdo con la alcaldesa, mantener las vialidades en buen estado tendrá un impacto positivo en la vida de las personas, pues se traduce en menos tiempo de traslados y mayor seguridad para aquellos que se mueven en bicicleta, transporte público o caminando.

¿En qué calles de Guadalajara habrá cierres viales parciales por la noche?

Las intervenciones, que forman parte del Plan Anual de Obra Pública, se llevarán a cabo en un horario de 23:00 a 5:00 horas, con el objetivo de afectar lo menos posible al tráfico, en las vialidades Hidalgo, República, Vallarta, López Cotilla y Lázaro Cárdenas.

“Le ponemos corazón a las calles de Guadalajara (…) haremos una inversión de 112 millones de pesos para intervenir cinco de las calles más importantes y de mayor impacto en la vida de las tapatías y tapatíos” , apuntó Delgadillo durante el banderazo de arranque de las obras, realizado en Avenida Vallarta en su cruce con Emeterio Robles Gil.

La alcaldesa solicitó a la ciudadanía tener paciencia durante el proceso constructivo, puesto que, a pesar de que no se cerrarán completamente las vías y los trabajos se harán únicamente por la noche, no queda descartado que se puedan presentar algunos inconvenientes.

Por su parte, Juan Carlos Arauz, titular de la Dirección de Obras Públicas, explicó que, en Hidalgo, Vallarta, Lázaro Cárdenas y López Cotilla, no se prevén cierres a la circulación durante el día.

Los trabajos en las cinco vialidades arrancaron de manera simultánea y durarán 70 días. En días previos se hizo la socialización con los habitantes y comercios de la zona, así como la instalación de lonas para informar sobre las acciones.

