Renuevan Plaza Liberación para darle una nueva vida "por 50 años más"

Luego de seis meses de trabajos y de una inversión de más de 190 millones de pesos, este miércoles fue entregada la renovación de la Plaza Liberación, que incluye su ampliación hasta las escalinatas del Teatro Degollado, al convertir esta parte de la calle Degollado en un espacio completamente peatonal.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, las obras impulsadas en este espacio dan "una nueva vida a la plaza por 50 años más", sin la necesidad de una nueva rehabilitación profunda hasta entonces.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, explicó que esta es la primera etapa a entregar, del conjunto de obras que componen el corredor hasta el Museo Cabañas.

Posteriormente se entregará la Plaza Fundadores, el andador Cabañas y el propio Museo, teniendo como plazo máximo el mes de abril.

Entre los cambios realizados en torno a esta plaza, se encuentra la renovación completa y profunda del adoquín, la renovación de líneas subterráneas de agua y la rehabilitación y ampliación de las dos fuentes que aquí se encuentran.

También se cambió el asta central y su base por una más moderna y funcional, que le da más espacio a la Plaza Liberación. Se retiraron los cables del trolebús, debido a que ahora su ruta será cubierta por unidades eléctricas y se retiraron las cadenas que rodeaban el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla.

