Seguridad en Jalisco: Detienen a presunto motoladrón en Línea 4 del Tren Ligero

Se reportó que hombres a bordo de una motocicleta presuntamente habían atracado a usuarios en un tramo entre las estaciones El Cuervo y Lomas del Sur

Por: Marck Hernández

El hombre circulaba en una motocicleta sin placas, la cual cuenta con reporte de robo con violencia en diciembre pasado en el Fraccionamiento Real del Sol. ESPECIAL

Elementos de la Policía Metropolitana y de la Policía estatal detuvieron a un hombre que presuntamente circulaba en una motocicleta con reporte de robo y participó en varios hechos.

Los oficiales habían recibido reportes sobre hombres a bordo de una motocicleta que presuntamente habían atracado a usuarios en un tramo entre las estaciones El Cuervo y Lomas del Sur de la Línea 4 del Tren Ligero.

En la zona, los oficiales metropolitanos desplegaron una acción focalizada especial que rindió resultados en Camino a Lomas de Tejeda, cerca del cruce con Carretera a San Sebastián El Grande, frente a la Estación El Cuervo.

En el punto detectaron a un hombre con las características de uno de los sujetos que presuntamente atracaban en la zona, a bordo de una motocicleta sin placas, a quien le marcaron el alto.

En la revisión conforme a protocolo detectaron que la moto tenía el switch de encendido dañado y, al verificar los datos de la unidad, resultó que tenía reporte de robo con violencia apenas en diciembre pasado en el Fraccionamiento Real del Sol, en Tlajomulco.

Por lo anterior, quien fue identificado como Pedro “N”, de 48 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar con la investigación.

