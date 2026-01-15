Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 15 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan