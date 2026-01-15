Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 15 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

