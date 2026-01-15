Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Chapala para este jueves 15 de enero informa que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 20 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

