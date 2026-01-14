Refrendo Jalisco: este es el costo para motocicletas y qué descuento tiene

La tarde del pasado martes 13 de enero, el gobierno de Jalisco presentó el Refrendo Vehicular 2026 en "modo increíble", un esquema que combina costos accesibles, descuentos y facilidades de pago, para que todas las personas con unidades motorizadas en el estado, incluidas las motocicletas, cumplan con esta obligación fiscal.

El pago anual del refrendo es un procedimiento crucial para circular legalmente en Jalisco y evitar ser sancionado por las autoridades con recargos y multas.

¿Cuál es el costo del refrendo para motocicletas en Jalisco?

Autoridades gubernamentales informaron que el costo del refrendo en el 2026 es de 600 pesos en el estado para las motocicletas. Para facilitar el pago, se puso a disposición de la ciudadanía un descuento de 5% en los meses de enero y febrero por pronto pago, exclusivo para quienes realicen su trámite en línea.

El pago del refrendo puede efectuarse a través del siguiente enlace: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/ .

En conferencia de presa, Carlos Arias Madrid, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) destacó que, como resultado del trabajo coordinado con la Secretaría de la Hacienda Pública, así como la ampliación de horarios y la correcta operación de los sistemas, durante los primeros días del año se ha registrado un desempeño positivo en la recaudación.

En la primera semana de enero se logró recaudar 188 millones de pesos en el cobro del refrendo vehicular, lo que representa un incremento de 12.23 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por su parte, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, refirió que los primeros meses del año son clave para consolidar los ingresos que posteriormente se traducen en apoyos, subsidios, infraestructura y mejores servicios públicos.

Otros de los beneficios disponibles son un descuento de 70 por ciento en el cambio de propietario así como descuentos de hasta 60 por ciento en el pago en línea de fotoinfracciones, multas viales estatales y recargos durante enero y febrero, y de 50 por ciento para quienes realicen estos pagos de manera presencial.

A ello se suman promociones bancarias con meses sin intereses, múltiples opciones de pago en establecimientos autorizados y la posibilidad de celebrar convenios en parcialidades para facilitar el cumplimiento.

Cabe decir que los descuentos no serán aplicables a sanciones por conducir bajo el influjo de alcohol o drogas, ni a infracciones relacionadas con la invasión de carriles exclusivos para el transporte público.

Con el pago de su refrendo, los automovilistas pueden acceder de manera gratuita a la verificación vehicular, no obstante, esta es una prueba de la que están exentas las motocicletas.

Horarios en oficinas recaudadoras

Hasta el próximo viernes 16 de enero, las Oficinas Recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) brindarán atención de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. A partir del 19 de enero y hasta el 31 de marzo, el horario será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, manteniéndose la atención sabatina de 8:00 a 14:00 horas.

En el interior del estado, las Oficinas Recaudadoras atenderán de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

MB

