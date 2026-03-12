En Guadalajara, el Día Municipal del Tejuino se conmemora cada 19 de marzo como un homenaje a una de las bebidas más representativas de la región. Elaborado a base de maíz fermentado, piloncillo y limón, el tejuino forma parte de la tradición gastronómica del occidente de México. La fecha busca reconocer su importancia histórica y cultural , por lo que la ciudad suele celebrarlo con actividades alusivas y con la entrega gratuita de esta bebida en distintos puntos emblemáticos.

Como parte de los festejos de este año, la celebración pública se realizará el 22 de marzo, cuando autoridades municipales llevarán a cabo una jornada especial con reparto gratuito de tejuino para los asistentes. La bebida tradicional se distribuirá durante la mañana, permitiendo que tapatíos y visitantes disfruten de este refrescante símbolo de la gastronomía local.

La jornada tendrá como ubicación el Paseo Alcalde, donde a partir de las 9:30 a.m. se espera la participación de decenas de tapatíos para celebrar esta tradición local.

Una bebida con identidad regional

El tejuino es una bebida ancestral elaborada a partir de maíz fermentado, conocida por su sabor ligeramente ácido y refrescante, ideal para el calor de marzo. Tradicionalmente se sirve con nieve de limón, aunque en algunas variantes también se acompaña con vainilla.

Aunque es un símbolo gastronómico de Jalisco, el tejuino también se consume en estados del occidente y norte del país como Nayarit, Colima y Sinaloa, cada uno con su propia versión.

