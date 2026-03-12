El 19 de marzo se conmemora el Día Municipal del Tejuino , una jornada destinada a reconocer y celebrar una de las bebidas tradicionales más emblemáticas de Jalisco. La fecha fue instituida en febrero de 2023 por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, tras una iniciativa presentada por la regidora Kehila Ku Escalante, la cual surgió a partir de una propuesta impulsada por productores de tejuino.

Esta iniciativa subraya el valor histórico y cultural de la bebida, considerada parte fundamental de la identidad local y presente en la tradición de la región desde hace varias generaciones.

El tejuino, elaborado a base de maíz fermentado y comúnmente acompañado con limón, sal y nieve de garrafa sabor limón, forma parte del patrimonio gastronómico de la región y es ampliamente consumido en mercados, plazas y calles de la ciudad.

Su preparación artesanal y su arraigo en la vida cotidiana han contribuido a mantener viva una tradición que se transmite de generación en generación.

¿Qué es el tejuino?

El tejuino es una bebida refrescante preparada a partir de granos de maíz molidos, los cuales se someten a un proceso de cocción para obtener un tipo de atole. A esta mezcla se le agrega piloncillo, lo que le da su característico sabor dulce, y se deja fermentar en una olla de barro durante dos o tres días.

Posteriormente, se coloca en una olla fría, lo que permite que la bebida alcance su punto óptimo de sabor y frescura.

Una de las características que distingue al tejuino es su versatilidad al momento de servirlo. Generalmente, se consume con limón y sal, y se le adiciona hielo picado o nieve de limón, lo que le da un sabor agridulce que resulta refrescante, ideal para calmar la sed en los días calurosos.

Su sabor único ha sido apreciado por generaciones y sigue siendo una bebida popular tanto en Jalisco como en otras partes de México.

El Día Municipal del Tejuino, además de celebrar esta bebida, busca promover la preservación de las tradiciones culinarias de la región y apoyar a los productores locales que mantienen viva esta herencia cultural. Este reconocimiento oficial también resalta el valor de la bebida como un patrimonio de la identidad tapatía.

