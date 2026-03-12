Guadalajara se prepara para celebrar una de sus bebidas más tradicionales, el tejuino, con una jornada especial en la que se regalarán a los ciudadanos miles de vasos de esta refrescante preparación.

La iniciativa por parte del Gobierno de Guadalajara, forma parte de las actividades del Día Municipal del Tejuino, una fecha que se conmemora cada 19 de marzo con el objetivo de reconocer la importancia histórica y cultural de esta bebida tradicional del occidente de México.

Los festejos se llevarán a cabo el próximo 22 de marzo en Paseo Alcalde (Entre Avenida Hidalgo y Avenida Juárez) a las 9:30 de la mañana, para que más personas puedan participar durante la jornada dominical y aprovechar el paseo de la Vía Recreativa.

El evento reunirá a productores y vendedores locales que participarán en la distribución de miles de porciones de esta preparación tradicional.

En ediciones anteriores, el evento ha incluido presentaciones culturales y música, reforzando el ambiente festivo que acompaña a esta bebida tan ligada a la identidad tapatía.

El tejuino, elaborado a partir de maíz fermentado, piloncillo y agua, suele servirse frío con limón, sal y chile, e incluso con nieve de limón o vainilla, lo que lo convierte en una de las bebidas más refrescantes y populares durante las temporadas de calor en Jalisco y otros estados del occidente del país.

Con esta celebración, Guadalajara no solo invita a disfrutar un vaso gratis de esta bebida tradicional, sino también a reconocer un elemento clave de la cultura gastronómica regional que ha pasado de generación en generación.

MF