Rescatan a víctima de extorsión telefónica en Tlajomulco

Elementos de la Fiscalía de Jalisco rescataron a un hombre de 28 años de edad, víctima de extorsión telefónica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los hechos se registraron el pasado 20 de diciembre cuando el padre de la víctima acudió a las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Regional tras perder contacto con su hijo y recibir amenazas, por lo que los oficiales desplegaron acciones de búsqueda.

Durante el operativo, se estableció que la víctima se desplazaba en un vehículo Nissan Platina, color blanco, modelo 2005.

Ante esto, se recibió apoyo del C4 del municipio de Tlajomulco, con quienes se realizó un monitoreo mediante las cámaras de videovigilancia de la ciudad, logrando detectar el automóvil circulando sobre la avenida López Mateos, por lo que se creó un plan de detención para evitar que el daño patrimonial fuera mayor.

Con esta información técnica, elementos de la Fiscalía, apoyados por el grupo motorizado de la Policía Municipal, implementaron un cerco de seguridad para interceptar el vehículo y poner a resguardo a la víctima.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, la víctima comenzó a recibir llamadas intimidatorias desde la mañana y los delincuentes le exigieron dinero bajo la amenaza de atentar contra su integridad y la de su familia, además de amenazar con represalias en su negocio.

Bajo presión psicológica, se presume que la víctima realizó algunas transferencias bancarias y depósitos; sin embargo, con la intervención de las autoridades, se evitó que el joven continuara realizando pagos o que fuera conducido a un punto de mayor riesgo.

Al momento de su localización, fue hallado en buen estado de salud y sin lesiones físicas. Posteriormente, recibió asesoría legal y el apoyo psicológico especializado que brindan las unidades de atención a víctimas.

