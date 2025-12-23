El turismo en Jalisco se perfila para cerrar la temporada decembrina con un comportamiento positivo, gracias a un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes a lo largo del año y a una mayor dispersión del flujo turístico hacia distintos destinos del Estado, afirmó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco.

Las previsiones oficiales apuntan a un cierre favorable, no solo en los principales polos turísticos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también en los Pueblos Mágicos y destinos de playa como Puerto Vallarta.

De acuerdo con los registros más recientes de la Secretaría, el desempeño del sector ha mantenido una tendencia al alza incluso en un contexto nacional e internacional complejo. Las cifras disponibles entre enero y octubre reflejan un crecimiento que permite anticipar un cierre de año por arriba del registrado en 2024, con una derrama económica relevante y expectativas de volver a superar los 34 millones de visitantes.

“Estamos muy contentos con el desempeño turístico porque, en lo que va del año —es decir, en la medición que tenemos entre enero y octubre—, estamos hablando de un crecimiento del 2 % en la llegada de visitantes, en promedio, no solamente a Vallarta y Guadalajara, sino también a los Pueblos Mágicos y a Costa Alegre. Ese 2 % es realmente muy importante”, dijo Fridman Hirsch.

Panorama positivo del sector turístico de Jalisco

Este crecimiento adquiere mayor relevancia al compararse con el comportamiento de otros destinos que han registrado disminuciones respecto al año anterior, señaló la secretaria. En el caso de Jalisco, la tendencia se mantiene positiva, lo que ha permitido sostener la actividad turística y reforzar la planeación para los próximos años, con una agenda que incluye nuevos proyectos de infraestructura, conectividad aérea y grandes eventos internacionales.

“En un contexto en el que vemos a tantos otros destinos decreciendo con respecto al año pasado, Jalisco no solamente no ha decrecido, sino que está creciendo todavía dos puntos arriba de lo que fue el año pasado, que fue un año extraordinariamente bueno. Estamos esperando otra vez rebasar los 34 millones de visitantes y la derrama económica”, manifestó.

Para la temporada decembrina, las previsiones de ocupación hotelera se mantienen en terreno positivo, con variaciones por región y un comportamiento destacado en destinos de playa. En particular, Puerto Vallarta ha registrado un incremento en el mercado canadiense, lo que impacta de manera directa en la ocupación durante la temporada alta, aun cuando la oferta de habitaciones ha aumentado en comparación con el año pasado.

“Estamos viendo una ocupación hotelera 1.6 % superior, en promedio, a nivel estatal con respecto al año pasado. También estamos en números positivos, pese a que tenemos más habitaciones que llenar. Vamos bien, estamos positivos y confiados en que este año estaremos por arriba de lo que fue el año pasado y el cierre de año será muy positivo”, dijo la secretaria de Turismo de Jalisco.

2026, año clave para el crecimiento turístico de Jalisco

De cara a 2026, la planeación del sector turístico contempla un incremento en la capacidad hotelera, con proyectos que se desarrollarán entre 2026 y 2027, con el objetivo de atender la demanda que generarán eventos de alcance internacional, entre ellos el Mundial de futbol —en el que Jalisco albergará cuatro encuentros—, y de mantener niveles de ocupación durante el resto del año en los distintos destinos del Estado, afirmó Michelle Fridman.

“Anunciamos ya la llegada de más de 40 nuevos hoteles que van a estarse construyendo entre este año y 2027. La importancia va a ser no solamente que nos dé abasto con más de 90 mil habitaciones para el Mundial, sino que, con los siguientes eventos y las estrategias que estamos llevando a cabo, se puedan llenar esos cuartos durante el resto del año”, dijo.

“Es por ello que en el plan sexenal de turismo para el Estado de Jalisco llamamos a 2026 el año de los mundiales, porque no es un solo Mundial de futbol, sino muchos eventos mundiales que vamos a tener. Sin develar demasiadas sorpresas, puedo decir que vamos a albergar el evento más importante de gastronomía del mundo en 2026, y otro de gran relevancia en 2027.

También tendremos múltiples eventos deportivos de talla mundial, además del futbol, como el Mundial de Clavados, así como encuentros internacionales en el ámbito médico, como el Mundial de Dermatología”, afirmó la secretaria.

En general, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo y de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, durante 2026, además del Mundial de Futbol, se desarrollarán otros 124 grandes eventos, los cuales jugarán un papel clave en el desarrollo turístico de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del Estado.

“La ventaja de los eventos es que generan una derrama económica inmediata, porque llenan cuartos de hotel, restaurantes y activan el transporte aéreo y terrestre, pero también generan promoción y exposición internacional. Además, traen conocimiento, nuevas inversiones y alianzas con industrias locales, ya sea en agricultura, mecánica, electrónica, farmacéutica o turismo médico. Hay muchísimas industrias en las cuales Jalisco es líder”, concluyó Michelle Fridman.

AS