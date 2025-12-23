Elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre por presunta posesión de droga en el municipio de Guadalajara.

Los elementos de la corporación metropolitana realizan un despliegue de vigilancia en los tianguis navideños de la ciudad previo a la celebración de la Navidad.

Fue justo en uno de ellos, ubicado en la colonia Lomas de Polanco, cuando los oficiales metropolitanos realizaban un recorrido de vigilancia en la avenida 8 de Julio y Longinos Cadena, cuando detectaron a un hombre que aparentemente insultaba a comerciantes y clientes en el tianguis decembrino.

Cuando los policías metropolitanos se aproximaban, el hombre presuntamente arrojó algo al suelo e intentó evadirlos, pero fue retenido de inmediato.

Los oficiales llevaron a cabo una revisión conforme al protocolo y no le localizaron objetos ilícitos en su persona, sin embargo, en la bolsa que habría arrojado localizaron cerca de 120 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana .

Por lo anterior, quien se identificó como Alberto "N", de 39 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

