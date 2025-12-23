Elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre por presunta posesión de droga en el municipio de Guadalajara.Los elementos de la corporación metropolitana realizan un despliegue de vigilancia en los tianguis navideños de la ciudad previo a la celebración de la Navidad.Fue justo en uno de ellos, ubicado en la colonia Lomas de Polanco, cuando los oficiales metropolitanos realizaban un recorrido de vigilancia en la avenida 8 de Julio y Longinos Cadena, cuando detectaron a un hombre que aparentemente insultaba a comerciantes y clientes en el tianguis decembrino.Cuando los policías metropolitanos se aproximaban, el hombre presuntamente arrojó algo al suelo e intentó evadirlos, pero fue retenido de inmediato.Los oficiales llevaron a cabo una revisión conforme al protocolo y no le localizaron objetos ilícitos en su persona, sin embargo, en la bolsa que habría arrojado localizaron cerca de 120 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana.Por lo anterior, quien se identificó como Alberto "N", de 39 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF