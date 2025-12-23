Este martes las principales zonas comerciales del centro de la ciudad lucen abarrotadas por las compras navideñas.

Una de ellas es la zona juguetera y del vestir donde los tapatíos realizan sus compras que van desde juguetes, ropa y calzado y artículos electrónicos.

"Venimos a comprar las cosas de la piñata y los regalos para la familia, este año si notamos un incremento de precios en comparación al año pasado de un 10 por ciento", dijo Nacho, quien vino acompañado de su esposa.

Comerciantes explicaron que este año, juguetes montables —como los caballitos— y, las figuras de la franquicia de Las guerreras K-pop , son de las más demandadas.

"Es por la película que salió en Netflix, están unas de 200 o 600 dependiendo si se llevan una sola o el set", explicó Marisol empleada de la distribuidora Hang.

"Yo vine a comprar la muñeca RUMI porque me la pidió mi sobrina y ahijada, ya he visto en otras partes y cuestan entre 200 y 400 pesos", aseguró una compradora de nombre Adriana Vázquez.

Otros aprovecharon su visita al Mercado Corona para comprar los productos para la cena de Navidad.

"Yo vine a comprar unos buñuelos para la cena y unos regalos", dijo la señora Ana, que vive en la Colonia Nueva Santa María.

Benigno Cruz es un tapatío que vino a comprar carne de res para preparar una birria este 24 de diciembre que acompañará con una ensalada.

"600 pesos en dos kilos y medio se me hizo caro. Nosotros no damos regalos, damos abrazos", comentó.

