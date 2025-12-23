La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de un inmueble ubicado en el municipio de Juanacatlán con instalaciones para el aprovechamiento de aguas nacionales extraídas de un pozo.

La dependencia federal informó que actuó en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para cumplimentar una orden de cateo otorgada por el juez de Control de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua hizo del conocimiento del fiscal federal que, mediante actas de visitas, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Rancho Los Cortez, del municipio mencionado, había instalaciones para el aprovechamiento de aguas nacionales y los sellos de clausura no se encontraban donde se habían colocado .

El Ministerio Público Federal solicitó la diligencia de cateo para dicho predio, misma que fue cumplimentada y se aseguró un ademe con instalación hidráulica y llave de paso, dos tuberías en PVC y dos contendores .

También fue localizado y decomisado un cuello de ganso, un gabinete, cuatro contactos para 110 y 220 volts, pastillas electromagnéticas, un arrancador, diversos cables y conectores .

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de violación a la Ley General de Bienes Nacionales y lo que resulte.

