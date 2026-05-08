El Gobierno de Jalisco anunció el Festival Mundo Jalisco 2026, el cual busca exponer las artesanías y otros productos jaliscienses durante los fines de semana en los cuales se organice la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico estatal, explicó que buscarán apoyar de forma directa a la comercialización de mil artesanas y artesanos, pequeños negocios locales y productores del campo para aprovechar la derrama económica que habrá en el estado durante el evento deportivo.

"Que se logre capturar la derrama económica que va a traer la justa deportiva que va a haber en nuestra entidad".

¿Cuándo es el Festival Mundo Jalisco 2026?

El festival se llevará a cabo durante los fines de semana del 12 de junio al 4 de julio. Funcionará de viernes a domingo únicamente, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y tendrá como sede la Casa de las Artesanías y el Parque Agua Azul, cerca del Centro Histórico de Guadalajara.

El festival consiste en la instalación de pabellones que expondrán escenarios con oferta artística y cultural con las siguientes temáticas: artesanía de Jalisco; textil y moda; diseño y mueble; experiencias en vivo; gastronomía; catas de tequila; denominaciones de origen de Jalisco; promoción de rutas y destinos; cerveza artesanal y sabores del campo; oferta de países invitados; y, finalmente, un pabellón conocido como "El Mitote", el cual servirá como escenario cultural.

La convocatoria para formar parte del festival se encuentra abierta desde este viernes y se puede ingresar a la siguiente página: gobjal.mx/MundoJalisco, en la cual se podrán consultar las diferentes categorías, requisitos y fechas de aplicación.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán inscribirse de forma gratuita sectores como artesanos; personas con micro y pequeños negocios de gastronomía tradicional; micro y pequeños productores de frescos como frutas, miel, verduras, panes regionales y derivados del maíz, así como de cecina.

Se estima que haya entre 4 mil y 7 mil visitantes por cada fin de semana a este festival.

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AS