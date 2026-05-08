Viernes, 08 de Mayo 2026

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Gobierno del Estado anuncia Festival Mundo Jalisco 2026

Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico estatal, explicó que buscarán apoyar de forma directa a la comercialización de mil artesanas y artesanos

Por: Marck Hernández

La convocatoria para formar parte del Festival Mundo Jalisco 2026 se encuentra abiertaEL INFORMADOR / MARCK HERNÁNDEZ

La convocatoria para formar parte del Festival Mundo Jalisco 2026 se encuentra abiertaEL INFORMADOR / MARCK HERNÁNDEZ

El Gobierno de Jalisco anunció el Festival Mundo Jalisco 2026, el cual busca exponer las artesanías y otros productos jaliscienses durante los fines de semana en los cuales se organice la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico estatal, explicó que buscarán apoyar de forma directa a la comercialización de mil artesanas y artesanos, pequeños negocios locales y productores del campo para aprovechar la derrama económica que habrá en el estado durante el evento deportivo.

"Que se logre capturar la derrama económica que va a traer la justa deportiva que va a haber en nuestra entidad".

¿Cuándo es el Festival Mundo Jalisco 2026?

El festival se llevará a cabo durante los fines de semana del 12 de junio al 4 de julio. Funcionará de viernes a domingo únicamente, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y tendrá como sede la Casa de las Artesanías y el Parque Agua Azul, cerca del Centro Histórico de Guadalajara.

El festival consiste en la instalación de pabellones que expondrán escenarios con oferta artística y cultural con las siguientes temáticas: artesanía de Jalisco; textil y moda; diseño y mueble; experiencias en vivo; gastronomía; catas de tequila; denominaciones de origen de Jalisco; promoción de rutas y destinos; cerveza artesanal y sabores del campo; oferta de países invitados; y, finalmente, un pabellón conocido como "El Mitote", el cual servirá como escenario cultural.

La convocatoria para formar parte del festival se encuentra abierta desde este viernes y se puede ingresar a la siguiente página: gobjal.mx/MundoJalisco, en la cual se podrán consultar las diferentes categorías, requisitos y fechas de aplicación.

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¿Quiénes pueden participar?

Podrán inscribirse de forma gratuita sectores como artesanos; personas con micro y pequeños negocios de gastronomía tradicional; micro y pequeños productores de frescos como frutas, miel, verduras, panes regionales y derivados del maíz, así como de cecina.

Se estima que haya entre 4 mil y 7 mil visitantes por cada fin de semana a este festival.

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