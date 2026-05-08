Ante el inminente aumento de las temperaturas en el estado, muchos tapatíos se preguntan cuál es el límite del clima extremo. La respuesta nos lleva fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), hacia una región donde el sol no da tregua y el calor se convierte en un desafío diario para sus habitantes.

De acuerdo con los registros históricos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el municipio más caluroso de Jalisco es Teocaltiche . Este lugar, estratégicamente ubicado en la región Altos Norte, alcanzó la asombrosa y peligrosa cifra de 46.5 grados Celsius durante el año 1999.

¿Qué hace a Teocaltiche y al norte del estado tan calurosos?

Este municipio experimenta condiciones geográficas y atmosféricas muy particulares que favorecen la concentración extrema de calor. Durante la primavera, los sistemas anticiclónicos crean un "escudo invisible" en la atmósfera que impide la entrada de humedad, elevando drásticamente la sensación térmica en toda la región.

Sin embargo, Teocaltiche no es el único infierno jalisciense que preocupa a los expertos . En años recientes, otros municipios han estado a punto de romper este récord histórico, encendiendo las alarmas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y obligando a las autoridades a emitir alertas preventivas.

En junio de 2023, el municipio de San Cristóbal de la Barranca registró unos sofocantes 46 grados Celsius . Asimismo, recientemente el municipio de Bolaños igualó esta misma marca, demostrando que la zona norte y las barrancas del estado son una verdadera caldera natural durante el estiaje .

El impacto del calor extremo en el Área Metropolitana de Guadalajara

Aunque la capital de Jalisco no llega a los 46 grados, el calor urbano se siente con una intensidad abrumadora. La temperatura máxima histórica en la metrópoli es de 40.5 grados Celsius , una cifra récord que fue registrada en la estación meteorológica de Colomos en junio de 2023.

Anteriormente, el récord metropolitano le pertenecía al municipio de Tlaquepaque, que había alcanzado los 40 grados en 2018 y nuevamente en 2024 . El crecimiento desmedido de la mancha urbana, la contaminación y la falta de áreas verdes contribuyen significativamente a este fenómeno conocido como isla de calor.

Para los habitantes de estas zonas densamente pobladas, el clima extremo no es solo una simple incomodidad pasajera, sino un verdadero riesgo para la salud pública. Las autoridades de Protección Civil de Jalisco advierten constantemente sobre los peligros mortales de la exposición prolongada a los rayos del sol.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir a las altas temperaturas

Mantenerse a salvo durante la intensa temporada de estiaje requiere medidas preventivas inmediatas y eficaces. Aquí te compartimos una lista de puntos clave para protegerte del calor extremo en cualquier municipio de Jalisco:

1. Hidratación constante: Bebe al menos dos a tres litros de agua natural al día, incluso si no tienes sensación de sed.

2. Ropa adecuada: Usa prendas ligeras, holgadas, de colores claros y preferentemente de telas transpirables como el algodón.

3. Horarios seguros: Evita exponerte al sol o hacer ejercicio al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

4. Protección solar: Aplica bloqueador dermatológico con FPS 50+ cada cuatro horas y utiliza sombrillas o sombreros.

Además de implementar estas medidas básicas, es fundamental prestar especial atención a los grupos de riesgo, como niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Ellos son los más vulnerables a sufrir un golpe de calor, agotamiento o deshidratación severa durante estos meses críticos.

El cambio climático global sigue alterando los patrones meteorológicos tradicionales, y es altamente probable que en los próximos años veamos nuevos récords de temperatura en el estado. La prevención ciudadana y la adaptación de nuestra infraestructura son nuestras mejores herramientas frente a esta nueva y calurosa realidad climática.

Mantente siempre bien informado a través de los canales oficiales de El Informador y las redes de la Conagua para conocer las alertas meteorológicas diarias. Estar preparado y actuar con responsabilidad es el primer paso para disfrutar de la temporada de calor sin poner en riesgo tu bienestar ni el de tu familia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA