Resaltan la baja en casos de bullying en escuelas de Jalisco

A solo unos días de cerrar el primer periodo escolar del ciclo 2025-2026, el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, resaltó que este año se tuvo una importante disminución en los casos de bullying en las escuelas de Jalisco.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación, en este 2025 se registraron solo 72 casos de bullying entre alumnas y alumnos, catalogado como "Casos de violencia entre iguales en el ámbito escolar registrados en las escuelas de educación básica".

La cifra de casos representa una disminución de alrededor del 50%, en comparación con los 148 registrados en todo 2024. Además, se convierte en la cifra más baja desde 2022, cuando se reportaron 153 casos de bullying.

Te puede interesar: Tapatíos respiran aire más sucio en 2025

"Han venido a la baja los casos de bullying. Pero hay que decir que hay toda una investigación para poder determinar si realmente hubo un acoso entre iguales, si fue persistente, si las medidas que se tomaron no tuvieron el efecto y demás, sin embargo, es de resaltar que han venido a la baja", dijo el secretario.

Añadió que, lo que ha favorecido a que las cifras vayan a la baja han sido los cursos y la capacitación constante, tanto del alumnado, como de las y los profesores, a fin de promover la buena convivencia y el diálogo.

"Tenemos capacitaciones intensivas, nada menos el día 18 y 19 todos los maestros de Jalisco de educación básica y educación media superior estarán tomando un curso sobre formación del carácter, que abona mucho a generar buenos hábitos de convivencia", añadió Flores Miramontes.

La Secretaría de Educación del Estado cuenta con un Protocolo para la detección, prevención y atención en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes de Jalisco, el cual, como su nombre lo indica, busca que todas y todos los integrantes de la comunidad educativa estén alertas y tomen las medidas necesarias para prevenir y atender casos de violencia que pudieran manifestarse entre la población escolar.

El protocolo puede consultarse en la liga:

https://apprende.jalisco.gob.mx/protocolos_actuacion/cultura-y-paz/

Lee también: Esta es la FECHA LÍMITE para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB