Zapopan Bilingüe suma 800 nuevos egresados y amplía su modelo hacia el mundo de los negocios

A lo largo de cuatro años, seis mil 469 zapopanas y zapopanos pueden presumir que ya manejan el idioma inglés en un nivel intermedio – avanzando, pues con el programa Zapopan Bilingüe, que se lleva a cabo en conjunto con el centro de estudios Proulex de la Universidad de Guadalajara, miles de niñas, niños, adolescentes y adultos han accedido a una beca para cursar nueve niveles del idioma totalmente gratuitos. Con la graduación de la sexta generación de la iniciativa, 800 beneficiarios más concluyeron sus estudios y, por primera vez en la historia del programa, también se graduó una generación de Zapopan Bilingüe for Business.

El programa nació con el objetivo de hacer del idioma inglés una segunda lengua para los habitantes del municipio, así como para reducir la desigualdad, favorecer el desarrollo de oportunidades profesionales y el crecimiento económico. Con esta misma misión se implementó el modelo Bilingüe for Business, destinado a las y los emprendedores del municipio, interesados en ampliar su vocabulario técnico y de negocios en inglés, y en adquirir mayor fluidez en la expresión oral y escrita. Además, como parte de esta nueva generación, también se capacita a 100 cadetes y 150 policías en el idioma a fin de fortalecer la atención a visitantes extranjeros durante el Mundial de 2026.

El costo de este programa de nueve niveles ronda los 35 mil pesos, sin embargo, gracias a estas becas, destacó el alcalde Juan José Frangie, las y los graduados podrán acceder a puestos de trabajo con un sueldo superior hasta en un 50 por ciento al promedio. La meta para el resto de su administración es llegar a 11 mil beneficiarios , y resaltó otros programas para complementar lo aprendido: Mi chamba, que busca acercar a los jóvenes recién egresados de la universidad a empresas; y Mi Compu, que otorga una computadora portátil a pagarse en un lapso de 24 meses sin intereses, que podrá ser adquirida con un 50 por ciento de descuento si se realizan pagos puntuales.

"Ustedes, con este idioma, le están ganando tiempo al tiempo. Esto es importante: van adelantándose a generaciones de otros municipios en que no hay estos programas, y ustedes tienen la oportunidad de poderlo lograr […]. (Hablar inglés) les abre las puertas del mundo, te abre la puerta a ir a cualquier país, intercambios, y que al final de cuentas puedan acceder a mejores empleos" , subrayó.

Julieta Sánchez, de 14 años y una de las egresadas del programa, dio su discurso en inglés, en el cual agradeció al Gobierno de Zapopan la oportunidad de aprender el idioma y reconoció la importancia de dominar una segunda lengua. "Este programa no sólo me enseñó inglés, sino que me ayudó a crecer como persona. Sé que lo que he aprendido será muy valioso para mis estudios y para futuros empleos […]. Recomiendo ampliamente este programa porque nos enseña muchas cosas, todas en inglés, y porque te puede ayudar mucho en el futuro".

Por su parte, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor, afirmó que no hay otro municipio en México que cuente con los mismos programas que ofrece Zapopan, por lo que pidió a los padres y madres de familia aprovechar todas las oportunidades para sus hijos. Adelantó que, con el objetivo de que continúen practicando inglés, buscarán campamentos y/o estancias académicas en otros países para los egresados.

"Se tiene que practicar leer y escribir. Tienen que seguir haciéndolo día a día, estudiar en inglés. También a los papás y a las mamás: las cosas que les pongan en la tele que lo vean en inglés, que no lo vean en español, para que ellos sigan aprendiendo", comentó.

En tanto, el director de Capacitación y Oferta Educativa, Alberto Quezada García, afirmó que desde su implementación hace cuatro años, Zapopan Bilingüe ha crecido en la demanda, por lo que se buscarán abrir más espacios para llegar a más habitantes del municipio. "Habla de la cantidad de personas que desean tener una oportunidad de aprender, crecer y abrirse más puertas. Así como fue complicado el entrar en este programa, es mucho más difícil llegar hasta aquí porque se aventaron un compromiso que requiere un esfuerzo diario".

Por último, el director general del Sistema Corporativo Proulex, Edwin Alfredo Bello Ramírez, aseguró que el inglés no sólo es una habilidad, sino también una necesidad para el desarrollo económico. Con estos programas, dijo, se "empodera a nuestra juventud".

