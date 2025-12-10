La contaminación ambiental en la zona de Las Pintas, en El Salto, es una constante: tras el final del temporal de lluvias, desde noviembre ya se registraron 3 contingencias atmosféricas fase 1 en aquella zona.

Los tapatíos respiran aire más sucio durante 2025: datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) revelan que se han registrado 219 episodios de mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante 2025; la cifra es 5 veces mayor a la reportada en 2024 (40).

Habitantes de la metrópoli hacen frente al aire sucio y las enfermedades que la contaminación ambiental generan. "Diario con la contaminación, es lo que hay. Ya tengo como un mes enfermo de la garganta, aquí los chiquillos han estado malitos", contó Cruz Martínez, adulto mayor de edad, vecino de Las Pintas.

Zona sur, la más afectada por la mala calidad del aire

La mala calidad del aire se concentra en la zona sur de la ciudad. Y se ve agravada por el descenso de la temperatura, que provoca inversiones térmicas que impiden que los contaminantes se dispersen. Dichas condiciones, sumado a la orografía de la ciudad, provoca la acumulación constante de contaminantes.

Hermes Ulises Ramírez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, alerta que "es muy probable que tengamos una gran cantidad de precontingencias y contingencias ambientales".

Para reducir las emisiones contaminantes, la Semadet tuvo reuniones con municipios en el estado previo al inicio de la temporada invernal para solicitar no hacer quemas agrícolas, de basura o fogatas. A la par, se implementó la veda de la actividad ladrillera, del 19 de diciembre al 3 de enero, para evitar la emisión de contaminantes en días críticos. Con la industria se mantiene comunicación para reducción de sus actividades con emisiones a la atmósfera.

La dependencia estatal llama a la ciudadanía a reportar a la línea 911 cualquier tipo de evento contaminante, por ejemplo, quemas o fogatas. Además, generarán avisos correspondientes en casos de mala calidad del aire.

Recomendaciones ante mala calidad del aire

Mayra Fabiola Sosa García, académica de la Licenciatura en Terapia Respiratoria de la UdeG, recomendó algunas medidas para resguardarse y proteger su salud, con el fin de evitar enfermedades por la mala calidad del aire.

"Lavado de manos, al uso del cubrebocas, a estar con mayor higiene y cuidados en nuestras vías respiratorias. Las personas que están realizando algún tipo de actividad física atienden más las recomendaciones".

La académica recordó que la contaminación ambiental afecta la salud de la ciudadanía, principalmente de aquellas personas que tengan alguna afección respiratoria como asma, EPOC o bronquitis, ya que las partículas contaminantes agravan el estado de salud de las personas más vulnerables.

Vecinas de la zona de Las Pintas reconocen complicaciones, pero atienden los llamados de la autoridad: "Tratamos de no salir tanto, pero como yo a mí se me dificulta andar saliendo, debo usar cubrebocas y cerrar todo", dijo Lili, comerciante de una tienda de abarrotes.

"Nos ponemos cubrebocas, cerramos las ventanas y puertas, todo para protegerse uno, no salimos a hacer ejercicio", comentó Ana Rosa, otra vecina de aquella colonia.

En la ciudad hay 13 estaciones de monitoreo atmosférico, aunque la estación Las Águilas se encuentra fuera de línea debido a problemas por fallas de energía eléctrica en el edificio donde se encuentra instalada y obras en el inmueble.

Cuando hay episodios de mala calidad del aire, la Semadet recomienda a la población no hacer actividades y ejercicios al aire libre, reducir el uso del automóvil; usar cubrebocas, sobre todo en caso de padecer alguna enfermedad respiratoria; tomar líquidos en abundancia; cerrar puertas y ventanas; mantener a personas vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias en interiores.

Días con mala calidad del aire

Periodo anual 2024- 2025

Pre contingencias atmosféricas: 35 mil 195

Contingencias atmosféricas Fase 1: 5 24

Total: 45 mil 219

Nota: al 8 de diciembre

