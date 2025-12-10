José Cuervo y Gobierno de Tequila llegan a un acuerdo con mediación del Estado y la Federación

Luego de que el Gobierno de Tequila clausuró la fábrica de José Cuervo por la supuesta falta de pago del impuesto predial y de licencias de construcción, urbanización y operatividad, esta mañana ambas partes llegaron a un acuerdo, con la mediación del Gobierno del Estado y la Federación para garantizar que la empresa continuará funcionando con normalidad.

Argumentando que existían adeudos, el Ayuntamiento de Tequila clausuró la fábrica y policías municipales tomaron las instalaciones. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad estatal y Protección Civil del Estado tomaron el control ante el riesgo de explosión si se detenían las calderas como pretendía personal de la dirección municipal de Inspección y Vigilancia. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que la empresa consideró que el impuesto predial que buscaban cobrarle, de 60 millones de pesos, estaba "sobrevaluado", pues era mucho mayor a lo que pagaban en años anteriores. Ante la falta de pago, el gobierno municipal se negaba a renovar las licencias.

En tanto, tras una reunión celebrada esta mañana en Palacio de Gobierno, representantes de José Cuervo y el alcalde Diego Rivera Navarro se comprometieron a llevar a cabo acciones administrativas para solucionar, con certeza jurídica, el conflicto. Por un lado, el municipio emitirá una resolución para definir con claridad el área urbana del terreno y actualizar la información catastral correspondiente. Por su parte, la empresa atenderá las obligaciones fiscales del impuesto predial y las licencias de urbanización.

El Gobierno de Jalisco, mientras tanto, brindará acompañamiento en la gestión de trámites ante el Registro Público de Propiedad.

"A través del diálogo, la concertación, aportando elementos técnicos de ambas partes, pudimos lograr un consenso para que hoy la empresa Cuervo pueda estar trabajando como debe ser. Que los trabajadores tengan certeza de que esta empresa seguirá funcionando", dijo Zamora.

Por su parte, el alcalde, a través de un video compartido en sus redes sociales, agradeció a la empresa, al Gobierno del Estado y la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, el haber llegado a un acuerdo, y aseguró "que ya se van a hacer los pagos pendientes en Tesorería".

