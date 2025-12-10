Donan paisanos mobiliario y equipo médico a jaliscienses

Sillas de ruedas, andaderas, bastones, equipo médico, camas, muletas, entre otros, fueron donados hoy por los diferentes clubes de jaliscienses radicados en California para personas con alguna discapacidad motriz.

Los equipos fueron donados por la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California y para su distribución contaron con el apoyo de la Fundación Jaime Enrique Michel y la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana (REDAC).

ESPECIAL

Jaime Enrique Michel Velasco, presidente de la Fundación Jaime Enrique Michel y de REDAC, agradeció a los paisanos por este gesto de generosidad.

"Me siento muy orgulloso, me siento muy optimista y por ver este grupo tan fuerte, por ayudar a las demás personas que lo necesitan, es increíble todo lo que han traído. Estoy halagado y muy contento de ser un eslabón para que muchos jaliscienses se puedan beneficiar", dijo.

El empresario dijo que es importante que las personas con alguna discapacidad motriz se sientan motivadas y útiles.

Salvador García González, presidente de la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California, explicó que estos equipos fueron donados por los diferentes clubes.

"Las gentes de cada municipio se encargan de canalizarlos, todo es material donado, es el equivalente a dos tráileres" , explicó.

Las personas beneficiadas recibirán los equipos en comodato a través de los clubes que operan en los diferentes municipios de Jalisco.

"A la gente se presta en comodato el equipo y una vez que ya no lo ocupe se regresa para que otra gente lo pueda necesitar", añadió.

La Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California cuenta con alrededor de 25 clubes en diferentes ciudades.

Gustavo Silva Rodríguez, vicepresidente de Tomatlenses Unidos International, explicó que el material llegará directamente a las familias por medio de los clubes.

"Cada club en Estados Unidos tiene un club espejo en México y es como le hacemos llegar este material. En cada municipio hay un club espejo y lo estamos dando en comodato porque lo que queremos es que se beneficie más gente", detalló.

La Fundación Jaime Enrique Michel Velasco prestó una bodega para almacenar el equipo y entregarlo a los diferentes municipios.

Se espera que el próximo mes arriben dos tráileres más con equipo para repartirlo en otros municipios.

