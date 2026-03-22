Alcaldes ribereños confirman descargas irregulares al Lago de Chapala

Alcaldes de la Ribera de Chapala admitieron que se han registrado descargas irregulares al Lago de Chapala que provocan la contaminación del agua que llega al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, reconoció que se han detectado descargas irregulares las cuales ya han sido corregidas.

Explicó que en colonias como Riberas del Pilar se detectaron descargas, por lo que comenzaron a realizar los trabajos para solucionar el problema.

"Donde vemos descargas las corregimos; no dudo que existan otras descargas que no tengamos identificadas, pero las que identificamos las atendemos", afirmó.

Dijo que es urgente que el Plan Hídrico Nacional contemple revisar todas las descargas que se realizan a lo largo de la cuenca Lerma Chapala.

Deysi Ángel Hernández, presidenta municipal de Ocotlán, explicó que en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se han detectado diferentes descargas ilegales en las comunidades de San Martín de Zula y Santa Clara.

"Al momento debo de decir que el municipio está trabajando con diferentes acciones en temas de drenaje, aguas sanitarias, colectores y una nueva planta de tratamiento para tratar toda el agua de varias comunidades que estaba siendo vertida directamente a los cuerpos de agua", comentó.

Explicó que para finales de año ya se podrá tener una planta de tratamiento que se ubicará en estas comunidades.

"El municipio hizo la aportación de un predio para la construcción de la misma, se está en los trabajos y levantamientos técnicos y la propuesta es que a finales de este año esté terminada", precisó.

Deysi Ángel Hernández, que la inversión para esta obra será superior a los 60 millones de pesos.

Te puede interesar: Carrera deportiva provoca cierres viales en Jardines Alcalde

Siapa reconoce reportes de agua turbia

Las declaraciones de los alcaldes ribereños se dan luego de que en los últimos días en el Área Metropolitana de Guadalajara se ha denunciado agua turbia y con mal olor en algunas colonias.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) reconoció que han tenido reportes de agua turbia o con mal olor que ha sido distribuida a los hogares en prácticamente el 10% de las colonias del AMG, de un total de mil 840 a las que el organismo intermunicipal les brinda cobertura de abasto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB