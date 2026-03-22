Alcaldes de la Ribera de Chapala protestan por acueducto Solís-León

En el marco del Día Mundial del Agua, este domingo una decena de alcaldes de la Ribera de Chapala manifestaron su rechazo al Acueducto Solís-León que construye la Comisión Nacional del Agua.

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En una reunión realizada esta mañana, donde estuvieron presentes los alcaldes de Jamay, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Chapala, Poncitlán, Tuxpan y La Barca, nuevamente manifestaron su oposición a esta obra que actualmente se encuentra en etapa de ejecución.

El acueducto podría traer graves afectaciones a la economía, ecosistema y medio ambiente

Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, alcalde de Chapala, explicó que este acueducto podría traer graves afectaciones a la economía, ecosistema y medio ambiente de los municipios ribereños, ya que de los 800 millones de metros cúbicos que recibe el Lago de Chapala, podría recibir solamente 200 millones de metros cúbicos.

“Yo estoy seguro de que con esta nueva intervención, con esta nueva petición que hacemos y externamos los alcaldes de las afectaciones que tendríamos en toda la Ribera de Chapala, estoy seguro de que con esto se va a reconsiderar ese proyecto”, comentó.

ESPECIAL

Alcaldes ribereños entregaron manifiesto por acueducto Solís-León

El alcalde explicó que desde agosto del año pasado se entregó un manifiesto de parte de los alcaldes ribereños, pero no han tenido respuesta.

“Ya han pasado varios meses, dimos oportunidad al diálogo, dimos información y muchos ciudadanos presentaron amparos y fueron desechados”, agregó.

“Es una afectación que sí nos preocupa a los alcaldes; a cada uno de los municipios ribereños nos toca llevar la voz de los habitantes que viven de forma directa o indirecta del Lago de Chapala”.

Desde que se presentó el proyecto de la presa Solís-León, se han presentado más de 10 mil amparos, de los cuales se han desechado más del 40 por ciento.

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“Mencionan que esa obra no afecta a los habitantes de Chapala, pero hablan de las afectaciones durante el proceso de la obra, pero nosotros nos referimos a los efectos que tendría esa obra una vez terminada”, explicó Aguirre Curiel.

El acueducto llevaría agua potable a algunas ciudades de Guanajuato

El acueducto de la presa Solís-León pretende llevar el abastecimiento de agua potable a las ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, en el estado de Guanajuato.

El proyecto consiste en obtener 119.91 millones de metros cúbicos al año, equivalentes a 3 mil 802 metros cúbicos por segundo, mediante un acueducto en la presa Solís y destino en la ciudad de León a través de una línea principal de 201 kilómetros, es decir, que desde la presa Solís serán conducidos a la zona urbana de los municipios de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Silao, Guanajuato.

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